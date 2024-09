Taylor Swift anuncia que votará por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024

La cantante estadounidense Taylor Swift, una de las artistas más reconocidas de los últimos años y que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, acaba de anunciar que votará por Kamala Harris , la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos para este 2024.

“Como muchos de ustedes, vi el debate de esta noche. Si aún no lo han hecho, ahora es un buen momento para investigar los temas en cuestión y las posturas que adoptan estos candidatos sobre los temas que más le importan. Como votante, me aseguro de observar y leer todo lo que pueda sobre las políticas y planes propuestos para este país”, así comenzó su mensaje en Instagram luego de que publicó una foto junto con una de sus también famosas gatitas.

Taylor Swift votará por Kamala Harris y Tim Walz

Antes de confirmar su voto, Swift aclaró la supuesta publicación en la que una Inteligencia Artificial (IA) se hizo pasar por ella y mencionaba que respaldaba la candidatura presidencial de Donald Trump . Ante esto, evocó sus temores sobre la IA y los peligros de difundir información errónea, y dijo: “La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”.

“Emitiré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voy a votar por Kamala Harris porque ella lucha por los derechos y las causas que creo necesitan un guerrero que los defienda”, afirmó la cantante.

También habló sobre las fortalezas y creencias de Harris, así como de la elección de Tim Walz para ser su compañero.

“Creo que es una líder talentosa y con mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su selección de compañero de fórmula Tim Walz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la FIV (fertilización in vitro) y el derecho de la mujer a su propio cuerpo durante décadas”.

Swift invitó a sus seguidores a investigar y tomar su decisión

Para finalizar su mensaje, Taylor Swift hizo hincapié en que investigó y tomó su decisión, por lo que recomendó a sus seguidores que “la investigación es toda suya y la elección es suya”. Además, tomó en cuenta a las personas que votarán por primera vez y les dijo: “¡Recuerden que para votar tienen que estar registrados!”.