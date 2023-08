¿Quién abrirá el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de CDMX con ‘The Eras Tour’?

Taylor Swift llega a México con The Eras Tour y con Sabrina Carpenter, una joven cantante que abrirá sus cuatro conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La estrella del pop tuvo diferentes teloneros en sus presentaciones por Estados Unidos, como Gayle, Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl In Red, MUNA, HAIM, Gracie Abrams, Owenn y Sabrina Carpenter.

Sin embargo, Carpenter fue la única elegida para acompañarla en sus conciertos por México, Argentina y Brasil, mientras que Paramore abrirá las presentaciones en Europa.



¿Quién es Sabrina Carpenter?

La intérprete de Nonsense tiene 24 años de edad, pero su carrera comenzó cuando tenía 10 años y actuó en el programa de televisión La Ley y el Orden. En 2014 participó en la serie Girl Meets World, de Disney Channel.

Sabrina probó suerte en la industria musical y en 2015 lanzó el álbum Eyes Wide Open. En los siguientes años lanzó los discos EVOLution, Singular Act I, Singular Act II, así como emails i can’t send.

No obstante, la artista que abre los conciertos de Taylor Swift siguió a la par su carrera como actriz y participó en las películas Tall Girl y Clouds.

Las canciones más famosas de Sabrina Carpenter, la artista que abrirá los conciertos de Taylor Swift

La canción de la originaria de Pensilvania que tiene más reproducciones en Spotify es On My Way, que lanzó junto con Alan Walker y Farruko.

Le siguen en popularidad Nonsense y Looking at Me, así como because i liked a boy y Feather, la mayoría de su último disco emails i can’t send.

La amistad entre Taylor Swift y Sabrina Carpenter

La exestrella de Disney Channel es también una amiga cercana de la multipremiada cantante, a quien acompaña en las presentaciones de The Eras Tour por Latinoamérica. Sabrina Carpenter es una gran admiradora de Taylor y en 2009 se popularizó un cover que hizo de la canción Picture to Burn.

En 2020 aseguró que Swift es una gran inspiración para su música . Meses después, la intérprete de Karma la incluyó en la lista de artistas a quienes les envió su disco Red (Taylor’s Version).

A partir de 2022 comenzaron a ser vistas en fiestas tras premiaciones , incluyendo la de los Grammy de 2023 y en junio pasado la invitó a abrir sus conciertos de la gira The Eras Tour.