¿Cómo saber si cancelaron tu visa americana? Así puedes consultarlo tras caso de Andy López Beltrán

Viajar a Estados Unidos con una visa vigente no significa que el ingreso al país esté garantizado y ahora se suma el conocer si cancelaron o no tu visa americana tras el reciente caso del hijo del expresidente Andres Manuel López Obrador; aquí te contamos cómo puedes saberlo en un simple paso.

¿Cómo saber si mi visa americana sigue vigente o fue cancelada?

¡Atención! Si ya tienes una visa de turista B1/B2 y quieres confirmar que continúa vigente, hay una diferencia importante: el sistema oficial del Departamento de Estado permite consultar el estatus de una solicitud, pero no ofrece una herramienta en línea específica para confirmar si una visa ya emitida fue cancelada o revocada.

En estos casos, la recomendación es comunicarse directamente con la embajada o el consulado de Estados Unidos correspondiente para solicitar información sobre el documento.

Además, si las autoridades estadounidenses determinan que una visa debe ser revocada, el titular puede recibir una notificación en el correo electrónico que proporcionó durante su trámite. Por ello, revisar periódicamente la bandeja de entrada y las carpetas de correo no deseado puede ser importante, especialmente antes de realizar un viaje.

¿Dónde puedo consultar el estatus de una visa americana?

Cuando se trata de conocer el avance o estatus de una solicitud de visa de no inmigrante, como las categorías B1 o B2, existe una herramienta oficial del Consular Electronic Application Center (CEAC) del Departamento de Estado, si tienes dudas sobre cómo hacerlo aquí está el paso a paso.

Para realizar la consulta, el solicitante debe seleccionar la opción correspondiente a una visa de no inmigrante y proporcionar los datos solicitados por el sistema, entre ellos la ubicación donde realizó el trámite, el número de solicitud o caso, información del pasaporte y las primeras letras del apellido.

Después de completar el captcha, se debe seleccionar la opción para enviar la consulta y esperar el resultado.

Es importante no confundir esta consulta con una herramienta para comprobar que una visa ya emitida permanece activa. El CEAC está diseñado principalmente para consultar el estado de los trámites consulares.

¿Por qué pueden cancelar o revocar una visa?

Una visa americana puede ser cancelada o revocada por diferentes circunstancias; entre los motivos contemplados por las autoridades se encuentran problemas relacionados con seguridad, antecedentes o información proporcionada durante el proceso migratorio.

También pueden existir consecuencias cuando una persona permanece en Estados Unidos más tiempo del autorizado, utiliza una visa de turista para trabajar sin permiso o incurre en determinadas violaciones de las leyes estadounidenses.

Otros factores pueden estar relacionados con información falsa, vínculos con actividades delictivas o situaciones que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, hagan que una persona deje de cumplir con los requisitos para conservar el documento.

Por ello, tener una visa americana que todavía muestra una fecha de vencimiento no necesariamente significa que nunca haya sido revocada. Ante cualquier duda, lo más prudente es verificar directamente con las autoridades consulares.

Retiran visa americana a Andy López Beltrán, hijo de AMLO

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Estados Unidos le canceló la visa para ingresar a ese país. La decisión, según relató el propio López Beltrán, habría sido tomada por autoridades de la administración de Donald Trump.

El hijo del exmandatario mexicano hizo pública su postura mediante una carta dirigida directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, que posteriormente difundió a través de sus redes sociales.

En el documento, López Beltrán señaló al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau como los funcionarios detrás de la determinación.