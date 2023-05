Microsismo hoy en CDMX sorprende a habitantes en Coyoacán y Álvaro Obregón; ¿por qué no sonó la alerta sísmica?

La mañana de este viernes 21 de abril se registró un temblor hoy en la CDMX, mismo que perceptible en las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán. Incluso hubo desalojos en la parte de Insurgentes Sur.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue de magnitud 1.8 a 3 kilómetros al noroeste de Coyoacán, y un kilómetro de profundidad, esto a las 10:39 horas.

SISMO Magnitud 1.8 Loc. 3 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX 21/04/23 10:39:56 Lat 19.36 Lon -99.19 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 21, 2023

“Tenemos reportes por parte de la población de un movimiento telúrico. Estamos en espera de información oficial por parte del Servicio Sismológico Nacional @SismologicoMX”, publicó en su cuenta de Twitter la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

Tenemos reportes por parte de la población de un movimiento telúrico. Estamos en espera de información oficial por parte del Servicio Sismológico Nacional @SismologicoMX



Mantén la calma. En breve más datos. — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 21, 2023

Elementos de Protección Civil se trasladaron a la alcaldía donde ocurrió el sismo para revisar si hubo afectaciones en los inmuebles sin que, hasta el momento, se registren daños de algún tipo.

En redes sociales, usuarios compartieron videos de cómo vivieron el temblor hoy, así como de los momentos en que fueron evacuados varios edificios de la zona para prevenir alguna situación mayor.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica con el temblor de hoy en CDMX?

Un sismo no amerita alerta cuando: Ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, cuando ocurre muy lejos de la ciudad, y si las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos. Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, todo depende de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.