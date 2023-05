Se percibió un temblor en la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 10 de mayo en algunas alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, concretamente a las 22:20 horas. A través de redes sociales, usuarios reportan que la alerta sísmica no se activó a pesar de la sensación de terremoto en la capital.

Minutos más tarde, el Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro del sismo de hoy en México fue a tres kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras, cuya magnitud inicial fue de 2.3 y con un kilómetro de profundidad, actualizada después a 3.0 de magnitud.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX 10/05/23 22:20:17 Lat 19.36 Lon -99.20 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 11, 2023

El gobierno capitalino confirmó que se percibió un movimiento telúrico durante la noche de este Día de las Madres en la CDMX, por lo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que ya se revisa la situación para brindar más información.

“Se percibió un movimiento telúrico esta noche en Ciudad de México. Mantenemos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos para descartar cualquier eventualidad”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC mediante sus canales oficiales.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el temblor de este miércoles 10 de mayo?

El C5 recordó a la los ciudadanos que “las alertas sísmicas no se activan cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México”, una afirmación confirmada por SASSLA, Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos en México, quienes a través de sus redes sociales comunicaron que “no hay sensores del Sistema de Alerta Sísmica en la ciudad, pues no son necesarios”.

Adicionalmente, recordaron que “aunque hubiera sensores en la CDMX, el tiempo de alerta sería nulo porque literalmente, el sismo ocurre debajo de nuestros pies. Si no hay distancia, no hay anticipación”, sentenció el servicio que ayuda a difundir la Alerta Sísmica de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, las alcaldías con más microsismos son Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, según el último reporte presentado en el mes de abril, de este 2023.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy 10 de mayo en CDMX?

Según indica el SSN, el epicentro del temblor de hoy en la Ciudad de México, fue a tres kilómetros del noreste de la Magdalena Contreras, con una profundidad de un kilómetro, por lo que fue perceptible en todas las alcaldías con distintos niveles de intensidad.

A pesar de que el sismo no fue percibido por todos los ciudadanos capitalinos, algunos sí sintieron el movimiento telúrico en pleno Día de las Madres y se desataron los memes debido a que no se reportaron daños estructurales ni humanos en ninguna alcaldía de la CDMX. A través de este enlace te dirigimos a las mejores imágenes que dejaron los usuarios para pasar el mal trago del sismo.

¿Cómo se sintió el temblor en la CDMX este lunes 10 de mayo?

Personas evacuaron sus inmuebles tras el #sismo que se registró esta noche en la #CDMX



El reporte de @ricardotorresr desde la alcaldía Álvaro Obregón pic.twitter.com/aZ4uvw7i6q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 11, 2023

Fuerza Informativa Azteca realizó la cobertura del temblor que sacudió a la CDMX durante la noche de este miércoles. De acuerdo con el cuerpo desplegado por la capital, la sensación fue predominante en el sur de la ciudad; mientras que la zona centro fue prácticamente imperceptible.

Recordamos que la alerta sísmica no suena cuando el epicentro ocurre en la Ciudad de México debido a que no hay tiempo de reacción, motivo por el que no hay sensores instalados en el territorio de la capital.