El Teorema de Pitágoras es uno de los teoremas matemáticos más importantes y conocidos. Establece que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. Este teorema ha sido utilizado durante siglos en una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción hasta la ingeniería.

Sin embargo, un reciente estudio realizado por el matemático Bruce Ratner de la Universidad de Rutgers sugiere que el Teorema de Pitágoras podría ser mucho más antiguo de lo que se pensaba. Ratner afirma que los babilonios ya conocían este teorema en el año 1800 a.C., es decir, más de 1000 años antes de la vida de Pitágoras.

La evidencia presentada por Ratner es una tablilla de arcilla, conocida como YBC 7289, que fue encontrada en el sur de la región mesopotámica. La tablilla contiene un dibujo de un cuadrado inclinado con sus diagonales y otras marcas. Ratner sostiene que estas marcas indican que los babilonios sabían calcular la raíz cuadrada de un número con notable precisión. Esto, a su vez, indica que conocían el Teorema de Pitágoras.

El teorema de pitágoras y otras 16 ecuaciones que cambiaron al mundo. pic.twitter.com/PSJucYtYrl — Instituto de Ingeniería (@IIUNAM) April 7, 2020

La afirmación de Ratner es controvertida, pero tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia de las matemáticas. Si se demuestra que es correcta, significaría que el Teorema de Pitágoras es un descubrimiento más antiguo y complejo de lo que se pensaba.

¿Cómo llegó Ratner a su conclusión sobre el teorema de Pitágoras?

Ratner utilizó el sistema de numeración sexagesimal que utilizaban los babilonios para traducir los números en la tablilla YBC 7289. Encontró que los números correspondían a la raíz cuadrada de 2, lo que, según él, es evidencia de que los babilonios conocían el Teorema de Pitágoras.

En particular, Ratner señala que el número que está situado en la parte superior izquierda de la tablilla se reconoce como 30. El número inmediatamente debajo de la diagonal es 1; 24,51,10. Estos números, en el sistema sexagesimal, corresponden al número 1,414213 en el sistema decimal. Este número es la raíz cuadrada de 2 con una precisión de 10 decimales.

El Teorema de Pitágoras podría ser mucho más antiguo de lo que se pensaba, de acuerdo con una investigación que afirma que los babilonios ya lo conocían.|UNSW



Ratner afirma que esta precisión es notable, ya que los babilonios no tenían acceso a las herramientas matemáticas modernas. Por lo tanto, es probable que los babilonios hubieran desarrollado un método de cálculo de la raíz cuadrada que les permitiera obtener esta precisión.

¿Qué implicaciones tiene esta investigación?

Si la investigación de Ratner es correcta, tendría importantes implicaciones para la historia de las matemáticas. Significaría que el Teorema de Pitágoras es un descubrimiento más antiguo y complejo de lo que se pensaba.

También podría cambiar nuestra comprensión de los orígenes del pensamiento matemático. El Teorema de Pitágoras es un teorema fundamental que ha sido utilizado en una amplia gama de aplicaciones. Su descubrimiento en la antigua Mesopotamia sugiere que los babilonios tenían un conocimiento matemático avanzado.

Por supuesto, la investigación de Ratner aún debe ser revisada por otros expertos. Sin embargo, su trabajo es un importante paso adelante en nuestro entendimiento de la historia de las matemáticas.

