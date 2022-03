Arde cerro en Tepoztlán; incendio fue provocado, hay un detenido

El incendio que se mantiene vigente hasta el mediodía de este 23 de marzo, en el cerro de Tepozteco, en Tepoztlán, Morelos, fue provocado por lo que ya hay un hombre detenido, apodado “El Pipiolo” y a quien se le valora su estado mental.

De acuerdo con las autoridades estatales se buscan todos los elementos para acreditar el delito de tipo ambiental para que el presunto responsable pague con prisión el haber ocasionado el incendio que, hasta este mediodía aún no se logra sofocar.

Se informó que el sujeto fue detenido en las inmediaciones del lugar en donde inició el incendio y declaró que estaba con otro hombre y sin dar detalles se dijo que fue “El Pipiolo” quien declaró que la conflagración fue intencional.

Se informó que hasta el momento se tiene el control del 20 por ciento del incendio, 10 por ciento de liquidación y se calcula una superficie afectada de 74 hectáreas.

El presidente municipal de Tepoztlán, David Demesa Barragán, detalló que cuando les avisaron del incendio, subieron al cerro brigadistas de Protección Civil, alrededor de las cuatro de la mañana y les pareció extraño encontrar a un hombre a esa hora en el lugar.

El hombre fue cuestionado sobre qué estaba haciendo ahí y “argumentó que estaba con otro compañero y el otro estaba más en sus cinco sentidos y lo pasó a abandonar. El muchacho dice que se puso a disposición porque fue intencional”.

El joven es originario de un poblado de Tepoztlán y es conocido como “El Pipiolo”.

Población de Tepoztlán no está en riesgo

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil , Laura Velázquez informó que el incendio está siendo combatido por más de 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN) así como personal de Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Protección Civil del Estado de Morelos, así como brigadistas de Tepoztlán .

Al operativo se sumaron 52 vehículos y dos helicópteros que han mantenido diversas acciones para combatir este incendio provocado en el que se han detectado cuatro puntos de calor.

“Hemos combatido este incendio muy pronto, no tenemos una afectación tan alta como la tuvimos el año pasado, tenemos a favor el clima, nos estamos apurando para atender el incendio. Importante para la población de Tepoztlán que no corre riesgo, la población está muy bien salvaguardada, está protegida y no corre ningún riesgo con este incendio forestal que inició en el paraje Los corredores en esta zona del Tepozteco”, refirió la funcionaria.

Pidió, a quienes habitan cerca del lugar del incendio, que no se acerquen y que no intenten apagar el fuego, ya que para ello hay gente especializada trabajando en la zona afectada y confió en que se logren menor número de hectáreas afectadas.

Laura Velázquez dijo que su coordinación no se irá de la zona hasta no liquidar al cien por ciento el incendio .