¿Cómo es que Japón resiste a los terremotos?

Las construcciones en Japón deben cumplir con estrictas regulaciones para soportar al menos dos tipos de terremotos. El sismo más reciente, del 1 de enero de 2024 y 7.6 en magnitud, ha dejado al menos 64 muertos, y tuvo como epicentro las cercanías de la península de Noto.

El movimiento telúrico más fuerte que ha azotado la isla fue el Gran Terremoto de Kanto, ocurrió en 1923, tuvo una magnitud de 7.9 y devastó las ciudades de Tokio y Yokohama. Ese fenómeno dejó más de 140 mil personas muertas.

¿Cómo deben ser las construcciones en Japón para que resistan a los terremotos?

Existen dos niveles principales de resistencia que los edificios, e incluso residencias pequeñas, deben cumplir a cabalidad, pensando en este tipo de escenarios catastróficos.

El primero es que un edificio debe estar tan bien diseñado y construido para resistir pequeños sismos. Este tipo de construcciones no deben sufrir daños que requieran reparación, ya que ello sería inaceptable.

Mientras que para terremotos similares al de Kanto o superiores, la conservación de los edificios no es la meta principal. En este caso, cualquier daño que no cause una muerte humana es aceptable.

“Diseñas edificios para proteger las vidas de las personas. Ése es el requerimiento mínimo”, aseguró Ziggy Lubkowski, especialista en sismos del University College en Londres, a la cadena de noticias BBC.

Además, los edificios deben tener una estructura llamada “aislamiento sísmico”, en la cual las estructuras son construidas con la intención de absorber los impactos. Para ello, es necesario colocar bloques de goma de entre 30 a 50 centímetros de grosor, con el fin de resistir los movimientos telúricos. Las columnas que lleguen a los cimientos deben estar soportadas en estos bloques.

El Foro Económico Mundial emitió recomendaciones sobre que los edificios deben estar construidos con sistemas de aislamiento de base, para separar la construcción del de sus cimientos con ayuda de muelles o patines. Muchas de las construcciones en Japón y en países como Chile usan este tipo de tecnologías.