Terremoto de 6.3 sacude el norte de Afganistán; reportan más de 100 heridos

Autoridades reportaron que se registró un terremoto de magnitud 6.3 al norte de Afganistán que dejó daños materiales en construcciones, más de 150 heridos y por lo menos ocho muertos, aunque de forma extraoficial se reportan más de 100.

En redes sociales circulan videos del momento del fuerte sismo que sacudió la zona norte del país de Medio Oriente.

El terremoto se registró durante las 12:59 horas del 3 de noviembre, hora local, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Detalló que el epicentro ocurrió a 22 kilómetros al oeste-suroeste de la localidad de Kholm, a una profundidad de 28 kilómetros.

لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب #أفغانستان🇦🇫 بقوة 6.3

ريختر 3 نوفمبر 2025#هزة_أرضية #الزلازل pic.twitter.com/CfQPbPJ2Yp — راصد الزلازل والبراكين 2025 (@Hgffkk6) November 2, 2025

Sismo deja cientos de heridos en Samangan

Medios locales reportaron que el fuerte movimiento causó derrumbes en edificios, lo que dejó al menos 140 heridos en la provincia de Samangan; en la ciudad de Balkh reportaron al menos dos muertos.