¡Temblor sacude Centroamérica! Sismo de 5.5 sorprende a tres países hoy 12 de agosto

Mientras Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto que golpeó al país el psado lunes y que ya suma cientos de víctimas, un nuevo movimiento telúrico encendió las alertas este miércoles en Centroamérica.

Un sismo de magnitud 5.5 sacudió El Salvador y fue percibido también en Honduras y Nicaragua. El movimiento tuvo su epicentro frente a la costa de Usulután, en el océano Pacífico, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades de la región.

La intensidad del temblor provocó preocupación entre la población, aunque, hasta el momento de los reportes compartidos, no se habían informado víctimas mortales ni daños materiales derivados del movimiento.

Sismo frente a la costa de Usulután provoca alarma

De acuerdo con los reportes, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador indicó que el sismo alcanzó una magnitud de 5.7 grados y se registró frente a la costa de Usulután.

El epicentro fue ubicado a 55 kilómetros al sur de la playa El Espino. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó a 69 kilómetros al sur-suroeste de Chirilagua.

Los datos sobre la magnitud presentaron pequeñas diferencias entre los reportes iniciales. Algunas mediciones ubicaron el movimiento en 5.5, mientras que posteriormente se informó una magnitud de 5.7.

El movimiento también fue percibido en territorio hondureño y nicaragüense, por lo que las autoridades de los tres países permanecieron atentas ante posibles consecuencias.

#SismoSV | El Ministerio de @MedioAmbienteSV informó los datos finales del sismo sentido, con una magnitud de 5.7 grados, ocurrido frente a la costa de Usulután. A 55.0 km al sur de la playa El Espino. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/ztaIt105WY — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) August 13, 2026

Honduras descarta amenaza de tsunami tras el temblor hoy 12 de octubre

En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias informó que el sismo no representaba una amenaza de tsunami para la región.

La evaluación fue realizada por COPECO, a través de CENAOS, junto con el Centro de Asesoramiento de Tsunamis para América Central.

En la información proporcionada se señaló que el evento fue registrado frente a la costa de Centroamérica, con una magnitud reportada de 5.8 y una profundidad de 5 kilómetros.

A partir de la evaluación y simulación realizada en tiempo real, las autoridades descartaron condiciones para un tsunami en Centroamérica.

Ante el movimiento, la recomendación fue mantener la calma, consultar únicamente información oficial, alejarse de estructuras que pudieran representar un riesgo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Bomberos realizaron recorridos de reconocimiento tras sismo

Después del sismo, los bomberos salvadoreños desplegaron un operativo para realizar recorridos de reconocimiento en las zonas donde se percibió el movimiento.

La vigilancia se mantuvo activa mientras las autoridades evaluaban la situación y permanecían pendientes de posibles reportes relacionados con afectaciones.

En Nicaragua, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres también difundió información sobre el fenómeno.

Hasta los datos incluidos en los reportes proporcionados, no se habían confirmado víctimas ni daños en infraestructura por este sismo.