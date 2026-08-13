¿Quién era Lenny Fernández? la joven colombiana que murió al proteger a su perrito tras terremoto de 7.4

En medio de la tragedia que dejó el terremoto de 7.4 en Colombia, han surgido historias que tocan el corazón, como es el caso del perrito Salomón, a quien su dueña Lenny Fernández nunca dudó en protegerlo, aun si esto implicaba perder la vida.

En Cali, donde se concentra la mayor parte de las afectaciones, varios edificios colapsaron tras el fuerte temblor provocado por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

En minutos, decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros; entre ellas se encontraba Lenny, una joven abogada que lo arriesgó todo para mantener a salvo a su fiel compañero.

Lenny murió abrazando a su perrito Salomón tras terremoto en Colombia

Asociaciones animalistas reconocieron el que consideran el mayor acto de amor de Lenny, una joven originaria de Pasto, Nariño, quien fue encontrada en una posición que sugiere que intentó proteger a su perrito con su propio cuerpo.

Debajo de sus brazos se encontraba Salomón, quien logró sobrevivir y fue rescatado sano y salvo. Lenny, en cambio, ya había perdido la vida cuando los equipos de rescate lograron dar con ellos.

La joven fue hallada horas después del terremoto, debajo de lo que era antes el edificio Ana Pilar del barrio de Cuarta de Legua en Cali; donde medios locales aseguran que su dueña nunca lo soltó.

¿Quién era Lenny Fernández?

La joven estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia y residía en Cali, aunque era originaria de Pasto, Nariño. Reportes indican que actualmente trabajaba en una empresa comercializadora.

Lenny era conocida por su amor por los animales y se presume que tenía cerca de una década junto a Salomón, con quien había construido un vínculo muy especial.

Pero esa historia llegó a su fin durante la mañana del 10 de agosto, cuando un fuerte sismo sacudió distintas zonas de Colombia, con un saldo de 240 personas muertas y más de mil heridos.

Llegan los topos mexicanos tras terremoto en Colombia

A pesar de que los topos mexicanos llegaron a Colombia, luego de pasar semanas ayudando tras el temblor en Venezuela, las autoridades colombianas aseguraron que por el momento no podrán participar en tareas de rescate.

De acuerdo con el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, solo estarán aceptando el apoyo por parte de países que pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el INSARAG.