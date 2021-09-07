Fuertes lluvias forman una playa en medio del desierto de Texas, EU

Las fuertes lluvias que recientemente se han registrado en la zona de las montañas de Guadalupe, en Texas, Estados Unidos (EU), formaron una pequeña playa muy parecida a un oasis en medio del desierto.

La oficina del Sheriff en el condado de Hudspeth, al este de El Paso, Texas, informó a finales de agosto que en los últimos días habían registrado una afluencia de visitantes a las salinas de la región, luego de que se acumuló agua por las lluvias que se habían presentado y formó la playa.

Te puede interesar: VIDEO: Medusas azules son captadas en playa de Baja California Sur

A través de su cuenta de Facebook, el condado de Hudspeth, en Texas, agregó que la playa que se formó en medio del desierto formó un “paisaje hermoso”. Sin embargo, las grandes cantidades de visitantes en la zona han provocado “algunos problemas”.

Hemos experimentado una afluencia de visitantes a las salinas cerca de la carretera 62/180. Aunque estamos de acuerdo en que es un paisaje hermoso, los grandes grupos de personas han causado algunos problemas.

Las autoridades en Texas agregaron que los problemas por los visitantes en la pequeña playa son porque la mayoría de las salinas son propiedad privada y ya han recibido una notificación de los propietarios de las tierras de que no quieren a nadie en su propiedad.

Sancionarán a quien visite la playa en Texas

El condado de Hudspeth, Texas, advirtió en sus redes sociales que aplicarán una sanción a las personas que visiten la playa que se formó en medio del desierto, luego de las quejas de los propietarios de los terrenos.

“Los agentes estarán en el área, los infractores recibirán una advertencia / citación de entrada ilegal si se les detecta en una propiedad privada”, escribieron en su cuenta de Facebook.

El mensaje del condado estuvo acompañado por una fotografía en la que se observa la pequeña playa que se formó en medio del desierto en Texas, donde hay algunas personas tomando el sol y disfrutando del paisaje natural rodeado por montañas.