The Beatles: ¿Por qué el 10 de abril es una fecha histórica para el ‘Cuarteto de Liverpool’?

Un día como hoy, pero de 1970, la historia de la legendaria banda de pop-rock, The Beatles, dio un giro de 360 grados que cambió el rumbo de la música.

Un 10 de abril de hace 54 años, el compositor y pilar de la agrupación, Paul McCartney, anunció su separación de la banda y el final de la misma.

A través de un comunicado publicado en el Daily Mirror y titulado en la portada como ‘Paul se marcha de The Beatles', el legendario cantante y bajista detalló los motivos de su salida.

Entre los detonantes que lo alejaron de la agrupación estaban diferencias personales, empresariales y musicales; sin embargo, puntualizó que, por encima de todo, quería “pasarla bien en familia”.

En medio del golpe mediático que significó esta noticia, la banda fue blanco de diversos rumores que apuntaban a que la separación era la presencia constante de Yoko Ono y Linda Eastman, esposas de John Lennon y Paul McCartney, respectivamente, quienes impulsaron a que los protagonistas de la banda brillaran en sus proyectos individuales.

Casi un mes después del anuncio de Paul McCartney, el 8 de mayo de 1970, salió ‘Let It Be', el último álbum de la agrupación que cerró el ciclo de la leyenda del ‘Cuarteto de Liverpool’.

| Reuters

¿Cuándo fue la primera y última vez que ‘The Beatles’ tocaron juntos?

Un jueves 9 de febrero de 1961, ‘The Beatles’ dio su primer concierto en un bar que sirvió como refugio antiaéreo en la estrecha Matthew Street del centro de Liverpool.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe (primer baterista) deleitaron con sus canciones a decenas de personas que se dieron cita en el mítico establecimiento.

Por su parte, la última vez que el ‘Cuarteto de Liverpool’ tocó fue el 30 de enero de 1969, en la azotea del edificio Apple Records. Mientras que, en agosto de 1969, fue su último encuentro en un estudio, donde acordaron los últimos retoques del disco ‘Abbey Road’.