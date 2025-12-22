Estafa en Tiendas del Bienestar: Venden caro, sin productos y la ASF detecta desvíos

Prometían abasto garantizado y precios justos para los más necesitados, pero la realidad de las nuevas “Tiendas del Bienestar” (antes Diconsa y Liconsa) es muy distinta: anaqueles vacíos, precios altos, sucursales fantasma y un agujero financiero millonario detectado por la auditoría.

Un recorrido con cámara escondida realizado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) en sucursales de Iztapalapa e Insurgentes Sur exhibió la precariedad del servicio.

"¿Hay poquito verdad?... Me dijeron que me traían la mercancía al siguiente viernes, hace 8 días, pero no me lo trajeron... estoy esperando”, confesó un encargado ante la falta de productos básicos.

Sobre los precios, la promesa de la “canasta básica barata” tampoco se cumple. Los propios usuarios reportan costos “entre buenos y muchos muy altos”, contradiciendo el objetivo social del programa.

¿Qué pasa con las Tiendas del Bienestar? Desaparecen, pero siguen operando

La ineficiencia se suma a la desinformación. Al buscar sucursales en la página oficial del Gobierno Federal, el equipo de investigación acudió a una ubicación en Xochimilco, solo para encontrar que el lugar dejó de operar hace años.

"¿Aquí era tienda? Ya hace como cinco años que ya no... ya no me surtían y como son la única que había y me dejaban hasta el último día, ya dije no, ya no”, relató la ex encargada de una tienda que, para el gobierno, sigue existiendo.

Tiendas del Bienestar acumulan desabasto total y desvíos por 900 mdp: ASF

El escándalo financiero: 900 mdp y pagos a muertos

Más allá del mal servicio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó una cloaca financiera en el ejercicio 2024. Se encontraron irregularidades por más de 900 millones de pesos en pagos indebidos, mercancía pagada pero inexistente y sobreprecios inflados.

José Oliver Ambia, profesor de Economía del TEC de Monterrey, explicó cómo operan estos sobrecostos:

“Se encontró un caso en las galletas... un paquete de 60 pesos, estas transacciones parece que las alzaron al doble, a 120 pesos”.Pero el dato más alarmante es el de los “proveedores zombis”. La investigación reveló que se realizaron pagos a personas que ya habían fallecido.



El caso: Una persona física (registro R2.9) murió en febrero de 2023 .

Una persona física (registro R2.9) murió en . El pago: En diciembre de 2023 , meses después de su muerte, se le hizo un pago por 973 mil pesos .

En , meses después de su muerte, se le hizo un pago por . La duda: Nunca se comprobó quién cobró ese cheque.

⚠️ Promesas incumplidas



Lo que debía ser abasto y precios justos hoy son anaqueles vacíos, sobreprecios y opacidad en las Tiendas del Bienestar



📉 La ASF detectó irregularidades por más de 900 millones de pesos



En la práctica, se privilegia a comercializadores y no a… pic.twitter.com/8NgLu5VTlG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2025

Benefician a intermediarios, no a productores

El objetivo teórico de estas tiendas era eliminar intermediarios para apoyar al productor local y al consumidor pobre. En la práctica, sucede lo contrario.

“Se privilegia a las comercializadoras y no a los productores, desde ahí estamos mal”, concluyó el especialista José Oliver Ambia.

Así, entre la opacidad total y la ineficiencia, las Tiendas del Bienestar se han convertido en escaparates vacíos donde lo único que abunda son las irregularidades.