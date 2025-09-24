VIDEO: Desde el espacio, captan como el tifón “Ragasa” tocó tierra en China

El tifón “Ragasa”, el ciclón tropical más poderoso de este año en el mundo, tocó tierra el hoy 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Yangjiang, al sur de China, tras causar la muerte de 17 personas en Taiwán y castigar a Hong Kong con fuertes vientos y lluvias intensas.

El fenómeno climático comenzó a impactar la costa de la provincia de Cantón, especialmente la ciudad de Maoming, reconocida por su importancia en la refinación de petróleo.

VIDEO: Así se ve el tifón “Ragasa” desde el espacio

Las imágenes satelitales, divulgadas por el Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera (CIRA, por sus siglas en inglés) mostraron el momento exacto del impacto en tierra mientras el tifón “Ragasa” avanzaba hacia el interior del país.

Expertos señalan que, debido al cambio climático, fenómenos como este serán cada vez más frecuentes y contundentes en la región sur de China. Benjamin Horton, decano de la Escuela de Energía y Medio Ambiente en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, declaró a la agencia de noticias Reuters que el verano con lluvias récord presagia un futuro con tifones más intensos que afectarán la región.

Typhoon Ragasa made landfall in the Guangdong province of southern China earlier today. pic.twitter.com/yZfoIRknvg — CIRA (@CIRA_CSU) September 24, 2025

Dramática evacuación y rescates en Taiwán tras desbordamientos

En Taiwán, el tifón “Ragasa” provocó que un lago, formado por deslizamientos previos, se desbordara en la localidad de Guangfu, Hualien, lo que causó la muerte de 14 personas y dejó a 129 desaparecidos. La rápida inundación atrapó a residentes en sus viviendas, muchos de los cuales tuvieron que evacuar en medio del lodo y la destrucción.

La señora Tsai, una residente de 48 años, describió cómo pasó la noche en el segundo piso antes de recibir la alerta de un nuevo desbordamiento y huir junto con un equipo de rescate. Los militares distribuyen ayuda puerta a puerta, mientras otros soldados avanzan por las calles cubiertas de lodo para apoyar a las comunidades afectadas.

Testimonios de los afectados en las zonas inundadas en Taiwán por el tifón “Ragasa”

Varios residentes compartieron sus experiencias durante este desastre. Hsieh Chien-Tung, un cartero de 60 años, indicó que la indicación oficial fue evacuar a pisos superiores para evitar el agua. Por otro lado, Cheng Tung-Cheng, dueño de una tienda de hielo, relató la velocidad con la que las aguas invadieron su local, obligándolo a refugiarse rápidamente.

Tsao Kui-Hsiang recordó cómo su familia tuvo que romper una ventana para rescatar a su madre porque la puerta quedó bloqueada por el barro. Lee Chin-Fu, un contratista de 69 años, afirmó que la alerta presidencial llegó por teléfono, pero no pudieron anticipar la rapidez con la que el agua subió hasta alcanzar su pecho.

