Bajo tierra y con llantas encima, hallan 10 cuerpos en fosa clandestina de Tijuana

Los cuerpos sin vida de al menos 10 personas fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en las Delicias Tercera Sección, así lo confirmaron autoridades policiacas quienes acudieron al llamado de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Los colectivos acudieron al lugar debido a que una llamada anónima les alertó que los cerros de la zona estaban siendo utilizados como fosas clandestinas.

Ante esta situación, familiares que buscan a su ser querido acudieron al lugar esperando encontrar indicios y hallaron “tesoros” como ellos llaman a los restos humamos que han logrado encontrar.

Alan Rosas, quien busca a su hijo desaparecido dijo que lo que le interesa “es buscar a mi hijo y obviamente encontrar a los responsables, no es justo, no es justo pensar eso, no es uno o dos, es una tristeza que encontremos a nuestros hijos como animales, no es justo, no es aquí en Tijuana, es en Jalisco, en todas partes, señorita, es un problema grande”.

Y es que a tan solo unos cuantos pasos de la zona residencial fue localizada dicha fosa clandestina, en donde hasta el momento se han localizado 10 cuerpos de personas que se encontraban en calidad de desaparecidos y en donde aún se pueden observar objetos relacionados con los hechos relacionados con su desaparición.

La búsqueda aún no termina, los primeros cinco cuerpos fueron localizados el sábado 3 de febrero y el domingo 4 de febrero continuaron, localizando 4 cuerpos sin vida y un cráneo.

Extienden la búsqueda en fosas clandestinas

Por ello, extendieron la búsqueda en el lugar con la esperanza de encontrar a más cuerpos, pues han vivido en un total infierno desde que desapareció su ser querido.

Petra Calderón, quien busca a su hijo desaparecido indicó que “ha sido una experiencia desgarradora, frustrante, esto es muy difícil para nosotros, creer que nuestros hijos estén bajo tierra, o bajo unas piedras, sí, porque hemos encontrado familias bajo piedras, con llantas encima y yo jamás en mi vida imagine que pudiera haber andado aquí buscando a mi hijo de esa manera”.

De acuerdo a las últimas cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, en Baja California, tan solo en el 2023 se registró un total de dos mil 353 personas desaparecidas en el estado.

Dichas cifras -señalaron los buscadores- son inciertas ya que muchas personas no acuden a poner la denuncia y el caso no se investiga.

La búsqueda en el predio continuará hasta descartar que haya más personas sin vida.