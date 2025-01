Maestra arrebata celular a menor y descubre que era víctima de presunto abuso en Tijuana

Un presunto caso de abuso sexual a un menor de 11 años, generó la activación de un protocolo de emergencia dentro de una escuela primaria ubicada en la zona centro de Tijuana , el pequeño entregó dos teléfonos celulares donde tenía toda la evidencia de lo que estaba pasando, así lo confirmaron autoridades de la Secretaria de Seguridad Municipal.

¿Cómo se descubrió una maestra el presunto abuso sexual contra un menor de edad en Tijuana?

La profesora que identificó el caso, misma que prefirió mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad, explicó que en el momento del incidente, el menor tenía permitido tener un teléfono celular para poder llamar a sus familiares, ya que él iba a la escuela y regresaba a su casa solo, el dispositivo móvil era únicamente para cualquier emergencia.

“Le dije qué cómo no lo tenía, y él decía que ‘se me perdió', ‘se me quedó en la casa’, y que le empieza a sonar el celular, de ahí, pues dije, préstame el celular se negó y se negó y se negó, me vi la necesidad de arrebatárselo, y ahí le estaba marque y marque una persona con el apellido del niño y supuse que era un familiar”, explicó la profesora.

Cuando revisaron el teléfono, había mensajes comprometedores donde el agresor lo cuestionaba.

“El niño lo manifestó de esa manera, el niño lo manifestó, de esa manera que había violación, él me dijo, él me viola, él me golpea, él me manda a robar, y muchas cuestiones”, agregó.

Autoridades realizan operativo para detener al presunto abusador del menor

El presunto agresor siguió llamando al número del menor, en ese momento, el pequeño ya había confesado los hechos, por lo que en una acción de la escuela, en conjunto con las autoridades, citaron al hombre en la escuela, porque él quería ir por el pequeño, ahí fue donde las autoridades lo detuvieron.

Las actividades escolares en el plantel continúan con normalidad, pero las autoridades de seguridad recomendaron a los padres de familia de cualquier institución tener acercamiento con sus hijos para evitar casos como este.