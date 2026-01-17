Desaparece Tiphane, alumna del Colegio de Bachilleres en CDMX

Tiphane Maylin González Jaimes, alumna del Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México (CDMX), fue reportada como desaparecida en la alcaldía Iztapalapa.

La menor de 15 años de edad es estudiante de esta escuela de nivel medio superior en el plantel 7, ubicado al oriente de la capital.

Tiphane Maylin lleva una semana desaparecida en CDMX

La alumna del Colegio de Bachilleres lleva una semana desde que no volvió a casa. Su familia denunció su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y se emitió la ficha de búsqueda para encontrarla.

La información del boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas local, generada con el folio D/04132/2026/CBP señala que fue vista por última vez el 9 de enero de 2026.

Bachilleres pide ayuda para encontrar a alumna desaparecida

En la indagatoria quedó asentado que la última vez que fue vista fue en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, de acuerdo con el mismo fotoboletin.

Las circunstancias de su desaparición establecen que vestía una blusa con cuello de tortuga color café, traía una chamarra del mismo color y con peluche en el gorro, además de Un pantalón de mezclilla negro, tenis negros con blanco y una mochila negra.

Tiphane Maylin González Jaimes mide 1.58 metros con lunares en ambas mejillas y una cicatriz en el lado izquierdo de la frente.

Desaparece Joshua Israel Alvarado Velasco, alumno del CCH Oriente

Joshua Israel Alvarado Velasco, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente, está desaparecido desde el 15 de enero de 2026.

El reporte de la ausencia del alumno del nivel medio superior fue confirmado por el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

El joven de 15 años fue visto por última vez en la colonia Tepalcates. Vestía una sudadera y bermuda negras, tenis del mismo color y con blanco. Joshua Israel Alvarado Velasco mide 1.67 metros, usa braquets plateados y anteojos.

Desaparece Kimberly Moya, alumna del CCH Naucalpan tras ir por unas copias

El 2 de octubre de 2025 desapareció Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpa n, en el Estado de México, sin embargo, no ha sido localizada y dos hombres fueron detenidos por su presunta relación en la desaparición de la estudiante. La menor de 16 años fue vista por última vez luego de ir a sacar unas copias para una tarea escolar.

Mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tiene cara ovalada, cabello negro a media espalda, nariz lineal base mediana, orejas chicas, mentón oval, labios delgados, tez blanca, frente chica, cejas semipobladas, ojos negros medianos, boca chica, pómulos poco prominentes.