Al menos 13 heridos en un tiroteo en Chicago la noche de Halloween

La noche de Halloween se reportó un tiroteo en Chicago, Estados Unidos, donde se registraron al menos 13 heridos. De acuerdo con los primeros reportes, dos personas que viajaban en un vehículo comenzaron a disparar contra la multitud reunida en Garfield Park, a las afueras de la ciudad.

Entre las víctimas por el tiroteo en la noche de Halloween en Chicago, hay tres menores de edad, un niño de tres años, otro de 13 y una niña de 11 años, detalló la policía a medios locales.

La policía de Chicago informó que los heridos se encontraban en “diversas condiciones”, algunos estaban en estado crítico y otros no tenían lesiones mortales. Agregó que además de los heridos de bala hay otra persona atropelladas. Explicó que tras el tiroteo, el vehículo huyó hacia el sur de Chicago, por lo que en su escape atropelló a una mujer.

"Un niño de 3 años, una niña de 11 años y un niño de 13 años estaban entre los baleados, dijo la policía. Las víctimas fueron llevadas a hospitales en condiciones que iban desde críticas hasta no mortales, dijo el superintendente de policía de Chicago, David Brown", según informaron las autoridades a CNN.

Superintendent David Brown addresses the media regarding the shooting incident tonight in the 011th District. https://t.co/9QbS5tPq42 — Chicago Police (@Chicago_Police) November 1, 2022

Tiroteos durante Halloween en Estados Unidos

Además del tiroteo en Chicago, durante la noche de Halloween se reportaron otros ocho incidentes con armas de fuego desde Florida hasta California, dejando al menos 10 muertos y 46 heridos.

Además, en lo que va del año 2022, en Estados Unidos ocurrieron poco más de 500 tiroteos masivos, en los que por lo menos hubo cuatro víctimas, entre muertos y heridos, sin contemplar a los agresores, que en algunas ocasiones fueron abatidos por las autoridades, según informó la organización Gun Violence Archive.

El tiroteo más reciente ocurrió el pasado 28 de octubre, durante un funeral en Pittsburgh. El incidente dejó al menos seis personas heridas.

Los oficiales recibieron una llamada donde les reportaron varios disparos en una iglesia en el área de Brighton Heights que estaba celebrando un servicio funerario. Cuando llegaron encontraron a seis heridos.