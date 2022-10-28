Tiroteo en funeral de Pittsburgh deja al menos 6 heridos

La policía de Pittsburgh, Estados Unidos, informó que este viernes se produjo un tiroteo afuera de un funeral en el área de Brighten Heights. El incidente dejó al menos seis personas heridas.

Las autoridades indicaron que las seis personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Allegheny para recibir atención médica, añadieron que una de las víctimas se encuentra grave.

Los oficiales recibieron una llamada donde les reportaron varios disparos en una iglesia en el área de Brighton Heights que estaba celebrando un servicio funerario. Cuando llegaron encontraron a seis heridos.

En algunos videos que circulan en redes sociales se pudo ver el momento en que varias personas se encontraban reunidas en el funeral, de pronto se empezaron a escuchar los disparos y todos comenzaron a correr para ponerse a salvo.

#Neurona 🇺🇸 Al menos seis personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este viernes afuera de la iglesia de Brighton Heights, en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, informan medios locales. El ataque se registró mientras se celebraba un funeral.pic.twitter.com/z5sRAFtXEn — NeuronaSV (@NeuronaSV) October 28, 2022

Autoridades investigan tiroteo en Pittsburgh

La policía de Pittsburgh no dio detalles sobre el responsable del tiroteo, pero indicó que podrían haber sido varios los tiradores, por lo que están investigando mediante videos de cámaras de seguridad del área.

“Lamento que estemos aquí para reportar otro incidente trágico”, dijo el jefe interino de la policía de Pittsburgh, Thomas Stangrecki.

Tiroteos en Estados Unidos

En este mes se han reportado varios tiroteos en Estados Unidos, algunos con víctimas mortales.

El más reciente ocurrió el 22 de octubre, donde dos enfermeras murieron durante el tiroteo cerca del área de partos del hospital Metodista en Dallas, Texas, Estados Unidos.

También el pasado 13 de octubre en Carolina del Norte, un adolescente de 15 años comenzó a disparar contra los residentes del área de Neuse River Greenway cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive. En ese tiroteo murieron cuatro personas, entre ellas un policía.

Otro tiroteo en Estados Unidos,ocurrió en un partido de futbol americano en la escuela secundaria Whitmer High School, ubicado en Ohio, en el que resultaron tres heridos.

