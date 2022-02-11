Tiroteo en Phoenix deja a un civil y 5 policías heridos

El Departamento de Policía de Phoenix reportó que cinco oficiales y una civil resultaron heridos en un tiroteo registrado la mañana de este jueves en el estacionamiento de una casa al sur de la ciudad en Estados Unidos.

Las autoridades de Phoenix informaron que acudieron a una llamada de auxilio donde se reportaron disparos en una casa, y al llegar a la zona reportada, los recibieron con disparos de arma de fuego.

Las autoridades de Phoenix detallaron que cuando un oficial se acercó a la casa mencionada para auxiliar, un sospechoso abrió fuego contra él, posteriormente, alguien colocó un auto con un bebé afuera de la cas y los policías se acercaron al menor para llevarlo a un lugar seguro, en ese momento, el sospechoso volvió a abrir fuego contra los agentes.

Lo que causó que cinco policías y una mujer civil resultaran heridos, posteriormente las seis personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital cercano para que les brindaran atención médica.

Media staging will in the parking lot on the East side of 10th Street North of Willetta. Time of media briefing will be announced soon https://t.co/Q1A79jD7FO pic.twitter.com/nxzoDEMXVj — Phoenix Police (@PhoenixPolice) February 11, 2022

Estado de salud de los policías heridos en el tiroteo

El jefe de la policía de Phoenix externó que como resultado del tiroteo en una casa en Phoenix, cuatro policías resultaron con heridas leves, de las cuales se recuperan en el hospital, mientras que el quinto agente se reporta "gravemente herido".

La mujer civil que también resultó herida en el tiroteo en Phoenix se encuentra en estado crítico en el mismo hospital que los policías, también reportaron que el bebé está sano y a salvo.

Mientras tanto, el sospechoso permanece atrincherado en la casa donde se realizó el tiroteo en Phoenix, por lo que el incidente sigue activo. Las autoridades solicitaron a los vecinos del lugar mantenerse en sus casas y al resto de la ciudadanía no acercarse a la zona.

Hasta el momento, la policía no ha proporcionado ninguna información sobre el sospechoso de causar el tiroteo en Phoenix.

