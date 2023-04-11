VIDEO: Tormenta de arena ataca China; emiten alerta roja por contaminación

El Departamento Meteorológico Nacional de China extendió una alerta roja en regiones del norte, este y centro del país a causa de una potente tormenta de arena que afectó a cerda 400 millones de personas.

De acuerdo con las autoridades, en las últimas horas, la tormenta de arena se transformó en una densa neblina anaranjada que afectó la visibilidad, impidiendo la claridad del aire a menos de 50 metros a la redonda.

En tanto, la calidad del aire se encuentra por encima de niveles “severamente alarmantes”. La contaminación sigue en la categoría de “insalubre”, pues el nivel de las partículas PM10 ronda los 400 microgramos por metro cúbico.

La tormenta de arena habría azotado en el norte, este y centro de China durante la noche del lunes 10 de abril y hasta la mañana del día de hoy persiste la niebla espesa y tóxica.

Tormenta de arena en China ha afectado tanto la visibilidad impidiendo claridad en los edificios más elevados del país.|Reuters

Autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre por contaminación

Funcionarios de Beijing exhortaron a la población a permanecer en sus casas y evitar actividades al aire libre, principalmente a los niños menores de cinco años, así como adultos mayores de 60 años de edad.

El pronóstico de contaminación en China establece que continuará muy alta la concentración de partículas de polvo y arena en suspensión en con el consecuente deterioro de la calidad del aire.

Tormenta de arena afecta a Beijing y otras 17 demarcaciones del país

|Reuters

El Departamento Meteorológico Nacional de China ha confirmado que 15 regiones se han visto afectadas por esta tormenta y se espera que en los próximos días más zonas se vean deterioradas.

Así fue como una tormenta de arena ‘oscureció’ a China

Se espera que este fenómeno natural continúe, por lo que las autoridades recomendaron protegerse del polvo con máscaras fáciles y advirtieron a los ciudadanos tengan cuidado con la caída de objetos.

Los videos del fenómeno han dado la vuelta en redes sociales, donde la potente tormenta de arena se ha convertido en tendencia. Algunas imágenes muestran como la niebla naranja impide la visibilidad de edificios, así como arrastra incluso a los ciudadanos.

➡ El día de hizo noche:

Tormenta de Arena hoy en

Mongolia Interior, China.

Vía: CDN pic.twitter.com/czUtNpUUyK — Estación Altamira Caracas (@pluvaltamira) April 11, 2023

Los meteorólogos atribuyen la aparición de este fenómeno en China a la coincidencia de un ciclón con fuertes vientos y un frente frío, después de un periodo con temperaturas más altas que favoreció el levantamiento de la arena en el país.

En los últimos meses, la región ha registrado un incremento de esos eventos y se espera que continúen por la combinación de altas temperaturas, pocas lluvias y falta de la habitual cobertura de nieve en Mongolia Interior.

Según explica el Centro Meteorológico Nacional, se ha detectado un repunte de estos acontecimientos desde principios de año, por este motivo se pide a la población extremar precauciones.