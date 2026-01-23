"¡Viva la libertad, carajo!” ¿Cuál es el origen de esta frase de Javier Milei?

Javier Milei, presidente de Argentina, es uno de los mandatarios más polémicos de los últimos años. Con una campaña presidencial controvertida, que prometió eliminar varios ministerios y cambiar la política económica, ha logrado un giro radical de la nación sudamericana en poco tiempo al grito de la libertad.

Sin embargo, ¿qué significa su eslogan más repetido? El “Viva la libertad, carajo” lo popularizó, aunque no es una frase completamente suya.

El origen inesperado de "¡Viva la libertad, carajo!": de Osvaldo Bayer a Milei

La frase “Viva la libertad, carajo” fue emitida por el escritor y periodista Osvaldo Bayer en un documental publicado en 2012 y tiene su raíz en la frase “¡Viva Perón, carajo!”, usada por la resistencia peronista cuando este movimiento fue prohibido entre los años 1955 a 1973.

En 2021, durante su primera campaña para ser diputado, Javier Milei comenzó a usar la frase, la cual repitió en su campaña presidencial de 2023 que lo llevó a ocupar la Casa Rosada.

"VLLC" y la política regional: El mensaje de Milei tras la caída de Maduro en 2026

Constantemente, en sus discursos y redes sociales usa el mismo eslogan, a veces abreviado sólo con las siglas “VLLC”.

Cabe recordar que en la mañana del 3 de enero de 2026, Javier Milei publicó un video donde criticaba la dictadura en Venezuela y celebró ese día la captura de Nicolás Maduro . “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió el mandatario.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

¿Qué es ser libertario? Los pilares del pensamiento de Javier Milei

El libertarismo es una corriente política que tiene sus orígenes alrededor del siglo XVII. Esta mantiene los valores liberales clásicos: “individualismo, libertad económica y defensa del mercado” como la mejor opción para asignar recursos, explica la Universidad de Barcelona, España.

Esto significa que el libertarismo defiende al individuo como alguien que puede influir en el sistema económico, al reivindicar la organización del mercado en la economía de un país.

Javier Milei también tiene referentes económicos como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, reconocidos pensadores de la Escuela Austríaca de la primera mitad del siglo XX, quienes plantean que la forma de entender los fenómenos sociales es por medio de las acciones individuales.