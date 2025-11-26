Brutal tormenta de granizo deja 246 heridos y arrasa una ciudad entera en Brasil: imágenes impactantes

Una poderosa tormenta de granizo golpeó a la ciudad de Erechim, en el estado de Río Grande do Sul, al sur de Brasil, dejando 246 personas heridas, además de que provocó daños masivos a viviendas, vehículos e infraestructura pública, según informaron las autoridades locales.

El fenómeno, que sucedió durante la jornada del pasado domingo, fue descrito por la Defensa Civil de Río Grande do Sul como “extremadamente inusual por su intensidad”, además de que tomó por sorpresa a cientos de familias mientras enormes bloques de hielo perforaron sus techos y ventanas en cuestión de minutos.

Una fuerte tormenta de granizo azotó el municipio de Getúlio Vargas, en Río Grande do Sul, al sur de Brasil, causando daños en viviendas, vehículos y comercios.



El temporal, también afectó a otras ciudades de la región. Los residentes reportaron granizos de gran tamaño, algunos… pic.twitter.com/KmfyMlBANT — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 24, 2025

¿Qué daños provocó la tormenta de granizo en Brasil?

¿Qué pasó en Río Grande do Sul? De acuerdo con la Defensa Civil, más de 10 mil familias resultaron afectadas tras tormenta en Brasil, muchas de ellas con daños severos, principalmente en infraestructura:

Ventanas destrozadas

Techos perforados

Automóviles abollados o completamente destruidos

Cortes de electricidad en varias zonas de la ciudad.

🔴🔴REPORTES | Una impresionante y masiva granizada ha afectado a Getúlio, en Rio Grande do Sul, Brasil: granizos gigantes, del tamaño de pelota de béisbol impactaron con furia sobre casas y negocios.



⚠️El fenómeno extremo dejó una estela de destrucción, techos perforados y… pic.twitter.com/PFVhjHY3zV — Jean Suriel (@JeanSuriel) November 24, 2025

Los servicios de emergencia confirmaron que la mayoría de los 246 heridos presentaban cortaduras, además de contusiones causadas por cristales rotos y hasta por el impacto del granizo; por fortuna no se reportaron víctimas mortales.

Autoridades municipales habilitaron refugios temporales, además de que pusieron en marcha un operativo de evaluación de daños para canalizar recursos federales de apoyo.

¿Por qué pasó con la inusual tormenta de granizo?

Meteorólogos del Instituto Nacional de Meteorología (INMET) explicaron que esta tormenta estuvo vinculada a una combinación excepcional de aire caliente y húmedo, sumado al avance de un sistema frontal frío, lo que generó nubes de gran desarrollo vertical capaces de producir granizos de enorme tamaño.

Expertos advirtieron que durante los próximos días podrían registrarse nuevos episodios de lluvia intensa y granizo en la región, esto debido a la persistencia de estas condiciones atmosféricas.

🌦️#Previsão: Confira a previsão do tempo para todo o Brasil entre os dias 24 a 30 de novembro no #Informativo Meteorológico Semanal n°45 (24/11).



Veja a previsão completa aqui 👉 https://t.co/7CODbAWUrm#previsãodotempo #meteorologia #informativosemanal pic.twitter.com/yASolnDIiV — INMET (@inmet_) November 24, 2025

El gobierno de Río Grande do Sul informó que trabaja en un plan de asistencia para damnificados, que incluye la entrega de materiales de construcción, apoyo económico para familias vulnerables, limpieza, además de rehabilitación de calles y servicios; también se recomendó a la población mantenerse atenta a las alertas de meteorológicos oficiales. ¿Crees que fenómenos como este se volverán más frecuentes debido al cambio climático?