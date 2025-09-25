Tormenta tropical “Humberto” podría unirse con otra, ¿podría afectar a Estados Unidos?

La temporada ciclónica en el Atlántico se intensifica, al igual que las preocupaciones en Estados Unidos, ya que la tormenta tropical “Humberto” avanza con fuerza en el Atlántico central, mientras un nuevo sistema potencial, conocido como Invest 94L, descontrola el clima en el Caribe.

Los dos fenómenos podrían fusionarse en los próximos días, generando un escenario de doble amenaza para la costa este de Estados Unidos y las islas del Caribe.

¿"Humberto” se puede intensificar a huracán?

“Humberto” es la octava tormenta con el nombre de la temporada atlántica 2025, y se encuentra a 885 kilómetros al este-noreste de las Islas Sotavento, y mantiene fuertes vientos que se desplazan al oeste-noreste.

De acuerdo con CNN, los modelos de pronóstico espera que alcance la categoría 2 o incluso 3 de huracán para este fin de semana.

Esta tarde, se formó la #TormentaTropical #Humberto en el #Atlántico central, lejos de costas nacionales.



Toda la información en ⬇️ pic.twitter.com/4e2vZwYC62 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025

El riesgo aumenta porque su interacción con otros sistemas atmosféricos podría modificar su ruta. En este caso, la atención se centra en el desarrollo de la perturbación 94L, ubicada al oeste de “Humberto”.

Invest 94L: lluvias intensas y posible tormenta

El sistema 95L, está provocando lluvias intensas en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y La Española; algunas de estas áreas tienen el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en terrenos montañosos.

El Centro Nacional de Huracanes advierte que las condiciones del Caribe son favorables para que 94L, se convierta en depresión o tormenta tropical para este fin de semana.

En caso de que se consolide, recibirá el nombre de “Imelda” y podrá acercarse a las Bahamas y a las costas de Estados Unidos.

#Aviso



Tormenta Tropical #Humberto.



No representa riesgo para #Yucatán.



A las 15:00 horas de este miércoles 24 de septiembre, un sistema de Baja Presión que se localizaba al este de las Antillas, dio origen a la Tormenta Tropical “Humberto”. pic.twitter.com/YgGGHaokLq — Protección Civil Yucatán (@procivy) September 24, 2025

Si “Humberto” arrastra a 94L mar adentro, el impacto sería menor, sin embargo, si 94L se fortalece, podría seguir una trayectoria independiente con riesgos directos para comunidades en las Bahamas y el litoral estadounidense.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informados y seguir los reportes oficiales durante los próximos días, ya que el panorama meteorológico sigue siendo incierto.