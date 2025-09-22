Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Tormenta tropical “Narda” provoca lluvias en México: Esta es su trayectoria y estados más afectados

En el océano Pacífico se vigila la trayectoria de la tormenta tropical “Narda”, que hoy 22 de septiembre provocará lluvias en varios estados de México.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Citlalli Sánchez - Pilar Espinoza
Compartir nota
Tormenta tropical “Narda” causa lluvias en varios estados de México
Guerrero en alerta por precipitaciones|X @conagua_clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia la trayectoria de la tormenta tropical “Narda”, que avanza cerca de las costas mexicanas y provocará lluvias en varios estados hoy 22 de septiembre de 2025.

“Narda” es el ciclón número 14 que se forma en el océano Pacífico, en la actual temporada de huracanes; hasta ahora, se descarta un impacto en tierra.

EN VIVO

¿"Narda" tocará tierra en México?

De acuerdo con los pronósticos, “Narda” mantendrá una trayectoria paralela a las costas mexicanas, se espera que continúe como tormenta tropical hasta el martes 23 de septiembre, cuando podría intensificarse a huracán.

Quedan incomunicados en Chiapas por las lluvias

El fin de semana cayeron lluvias torrenciales en Chiapas, provocando que tres ríos del estado se desbordaran; sin embargo, los mayores daños ocurrieron en las regiones del Soconusco y la Costa, donde el agua destruyó puentes y dejó incomunicadas algunas comunidades.

Dos puentes localizados sobre la carretera de la Costa, en el municipio de Mapastepec, quedaron destruidos y cientos de personas sortearon el peligro y cruzaron sobre los restos del puente colapsado.

Guerrero y Michoacán, los más afectados por "Narda"

El centro de la tormenta tropical “Narda” se localiza a 240 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán, y a 315 kilómetros de Manzanilla, Colima. El fenómeno causará lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Clima en MéxicoHuracanes 2025

Nota