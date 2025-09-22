Tormenta tropical “Narda” provoca lluvias en México: Esta es su trayectoria y estados más afectados
En el océano Pacífico se vigila la trayectoria de la tormenta tropical “Narda”, que hoy 22 de septiembre provocará lluvias en varios estados de México.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia la trayectoria de la tormenta tropical “Narda”, que avanza cerca de las costas mexicanas y provocará lluvias en varios estados hoy 22 de septiembre de 2025.
“Narda” es el ciclón número 14 que se forma en el océano Pacífico, en la actual temporada de huracanes; hasta ahora, se descarta un impacto en tierra.
¿"Narda" tocará tierra en México?
De acuerdo con los pronósticos, “Narda” mantendrá una trayectoria paralela a las costas mexicanas, se espera que continúe como tormenta tropical hasta el martes 23 de septiembre, cuando podría intensificarse a huracán.
#AvisoMeteorológico Para esta tarde se prevén #Lluvias intensas en regiones de #Guerrero, #Michoacán, #Colima y #Jalisco, debido a #Narda.
Todos los detalles en ⬇️https://t.co/bQkypxVB9T pic.twitter.com/V4mNysIRq8
Quedan incomunicados en Chiapas por las lluvias
El fin de semana cayeron lluvias torrenciales en Chiapas, provocando que tres ríos del estado se desbordaran; sin embargo, los mayores daños ocurrieron en las regiones del Soconusco y la Costa, donde el agua destruyó puentes y dejó incomunicadas algunas comunidades.
Dos puentes localizados sobre la carretera de la Costa, en el municipio de Mapastepec, quedaron destruidos y cientos de personas sortearon el peligro y cruzaron sobre los restos del puente colapsado.
Guerrero y Michoacán, los más afectados por "Narda"
El centro de la tormenta tropical “Narda” se localiza a 240 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán, y a 315 kilómetros de Manzanilla, Colima. El fenómeno causará lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
⚠️ Esta tarde, la #TormentaTropical #Narda continúa su desplazamiento paralelo a costas de #Michoacán y #Colima.
Toda la información en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/AtWdC5Z9My