Tormenta tropical “Narda” provoca lluvias en México: Esta es su trayectoria y estados más afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia la trayectoria de la tormenta tropical “Narda”, que avanza cerca de las costas mexicanas y provocará lluvias en varios estados hoy 22 de septiembre de 2025.

“Narda” es el ciclón número 14 que se forma en el océano Pacífico, en la actual temporada de huracanes; hasta ahora, se descarta un impacto en tierra.