Tormenta Tropical Julia sigue su paso por Nicaragua con fuertes lluvias

El huracán Julia se debilitó a tormenta tropical mientras atravesaba Nicaragua el domingo 9 de octubre. Sin embargo, Julia sigue manteniendo intensos vientos y lluvias que se desplazarán los próximos días por la región de Centroamérica, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

La institución meteorológica mantuvo su advertencia de "riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida en zonas de Centroamérica el domingo y el lunes", pasando a afectar al sur de México a principios de la próxima semana.

La tormenta tropical Julia, que tocó tierra a primera hora del domingo cerca de Laguna de Perlas, en Nicaragua, se encontraba a las 15:00 GMT A 105 kilómetros al este de la capital de Nicaragua, Managua, y alcanzará las aguas del Pacífico oriental en la tarde noche del domingo, llevando sus vientos de 110 km/hora a Honduras, el Salvador y la costa oeste de Guatemala, añadió el CNH.

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) de Nicaragua dijo en un tuit en la mañana del domingo que los residentes que viven en la trayectoria del huracán podrían esperar intensas lluvias y vientos, pero no ha facilitado hasta el momento información sobre daños, mientras que medios de comunicación locales reportaron la pérdida de electricidad en las zonas costeras.

La tormenta tropical Julia saldrá de Nicaragua a las 18:00 GMT.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en sus redes sociales esa misma mañana que Julia había dejado "daños leves" en las islas caribeñas del país, San Andrés y Providencia.

"Apenas se restablezcan las operaciones aéreas llegarán las ayudas", añadió el mandatario.

🇨🇴 | URGENTE: Aumenta la intensidad de los vientos en San Andrés, Colombia por paso de tormenta Julia que podría convertirse en huracán esta noche. pic.twitter.com/mrhhlDmdnb — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 8, 2022

Julia por Centroamérica

Los países de Centroamérica ya se preparan para el paso de la tormenta tropical Julia.

En las zonas consideradas de alto riesgo en Honduras, las autoridades declararon la alerta roja y pidieron a los residentes que evacuaran, debido a las fuertes lluvias.

Por su parte, Guatemala tiene disponibles 1,855 refugios en todo el país, según informaron las autoridades el sábado, a la espera de que las precipitaciones se intensifiquen hasta terminar el fin de semana.

En un tuit la noche del sábado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el domingo como el "Día Nacional de Oración", invitando a la población a rezar juntos "y pedir la protección de Dios".

Se prevee que la tormenta tropical Julia estará frente a las costas del El Salvador a las 7:00 GMT del lunes 10 de octubre y a las 19:00 GMT esté frente a las costas de Guatemala.