Qué estados suspendieron clases este lunes por la tormenta tropical “Max” y “Lidia”

Nayarit, Baja California y Guerrero son estados en los que suspendieron clases en algunos o en todos sus municipios durante el lunes 9 de octubre debido a la tormenta tropical "Max" y el fenómeno meteorológico "Lidia".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en las próximas horas se espera que el sistema evolucione como tormenta tropical, al sur de las costas de Guerrero, en cuyo caso se le asignará el nombre de "Max".

Se espera que estos fenómenos se intensifiquen durante la madrugada del domingo, por lo que se exhortó a los habitantes a tomar precaución y estar atento a los canales oficiales de gobierno.

¿En qué estados no habrá clases por la tormenta tropical "Max" y "Lidia"?

Nayarit

La Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit informó que se suspenden las clases en todo el estado. Además, estimó que los efectos de la tormenta tropical "Lidia" se extiendan hasta el 11 de miércoles al haber aumento de niveles de los ríos y oleaje alto.

Guerrero

Por su parte, Protecció Civil de Guerrero indicó que la tormenta tropical "Max" causará lluvias con actividad eléctrica, fuertes vientos y oleaje elevado de uno a 1.5 metros de altura, así como la posible caída de granizo en las partes altas del estado, además, podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en las partes bajas.

Por lo que activó sus protocolos preventivos de vigilancia y monitoreo, ante la posible formación de este fenómeno que causará fuertes lluvias.

Baja California Sur

El gobierno estatal informó que debido a la tormenta tropical "Lidia" se suspendieron clases durante el lunes 9 de octubre en los municipios de La Paz y Los Cabos en todos los niveles educativos en ambos turnos, debido a las fuertes lluvias que se presentarán.