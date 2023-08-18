Trabajadores acusan amenazas de Fiscalía de Zacatecas para no subir salarios

Ministerios públicos, médicos forenses y fiscales especiales, acusan a la Fiscalía General de Justicia y al gobierno de Zacatecas de intimidación y amenazas para obligar a trabajadores a levantar el bloqueo que mantienen de instalaciones de ese organismo en demanda de aumento salarial para el personal.

Informaron que desde el pasado 7 de julio presentaron su solicitud de 10 % de incremento salarial al Fiscal, pero esta ha sido ignorada al igual que lo ha hecho el gobierno de Zacatecas. Acusan que solo han sido objeto de amenazas.

El personal de la Fiscalía de Zacatecas dio conferencia en la Cámara de Diputados desde donde pidió la intervención de autoridades ferales a sus demandas ya que dicen que desde hace 6 años perciben el mismo sueldo a pesar de que el trabajo se ha agudizado en una entidad donde la violencia crece.

Edgar García Rodríguez, fiscal de Ministerio Publico, señalo “hay incluso trabajadores que ganan menos del salario mínimo de forma quincenal, hay peritos que tienen otras categorías por lo cual pues no les da para una despensa o sostener a su familia, cada vez hay más violencia en Zacatecas y somos de los que mejores resultados estamos en cuanto a vinculaciones a proceso e –incluso- un dato muy importante es el salario: Actualmente, un asistente del Ministerio Público gana 5 mil pesos quincenales. Es decir, ellos arriesgan su vida, arriesgan su familia, la mayoría de su trabajo, de su vida la pasan en oficinas, en operativos; así como un policía de investigación 6 mil pesos ¡arriesgando su vida por 6 mil pesos quincenales!”

Trabajadores señalan sospechas de corrupción en la Fiscalía zacatecana

Otros trabajadores como Yolanda Trejo Méndez, fiscal de Delitos Sexuales del Centro de Justicia para mujeres de Zacatecas, señalo que hay sospecha de corrupción en la Fiscalía General del estado.

“También solicitamos a la Auditoría Superior Externa, -no del Estado-, que vaya y revíselos datos de la Fiscalía, porque se han detectado actos de corrupción al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado, esto, empezando con los salarios del propio fiscal y sus directivos que representan a la propia institución de Fiscalía General de Justicia del Estado”, acusó la fiscal especial.

Los trabajadores de la Fiscalía de Zacatecas manifestaron que ante la falta de respuesta a su demanda salarial no les quedo más opción que primero tomar el Centro de justicia para las mujeres, después, el edificio central de la Fiscalía y posteriormente las instalaciones de la Policía de Investigación y la de Servicios Periciales.

El Grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados anuncio que presentará un punto de acuerdo para abrir la negociación para resolver el conflicto laboral con la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

“Es importante entender y ver que está en riesgo la seguridad de nuestras fiscales en Zacatecas, de nuestros fiscales. Hay que entender que tenemos un compromiso con la seguridad, y si este gobierno insiste en dar “abrazos y no balazos”, estamos seguros de que se augura un Estado más de sitio en Zacatecas”, indició Marcelino Castañeda, diputado del PRD.