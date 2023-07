Solución o nuevos bloqueos advierten trabajadores de salud de CDMX

Trabajadores de hospitales de la Ciudad de México (CDMX) pidieron la intervención de la Cámara de Diputados para resolver sus demandas de mejora laboral y salarial que enfrentan y la incertidumbre con la adhesión al IMSS–Bienestar.

Advierten que si el próximo viernes fracasan nuevamente las negociaciones con autoridades de salud analizaran realizar nuevos bloqueos en las calles de la capital.

En conferencia de prensa, luego de reunirse con el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, personal médico, enfermería y administrativo de 31 hospitales acusaron ser objeto de amenazas de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México de perder sus empleos si no transitan al IMSS-Bienestar lo que afectara a más de 35 mil trabajadores de la salud en la capital del país.

Alertaron que las nuevas disposiciones legales ponen en riesgo la antigüedad y el acceso a bases con el nuevo organismo, por ello, piden que los diputados se involucren.

La doctora María Belén Benítez López, del Movimiento Galeno Salud Independiente, señalo “Nos dicen que si transferimos hacia IMSS Bienestar o no firmamos nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, esa es nuestra preocupación, porque si somos trabajadores de más, a veces, de 15 años laborando en esta institución ininterrumpidamente se nos va a contratar en un nuevo trabajo s e con nuevas condiciones de trabajo a los cuales nadie nos avisó ni nos la están dando con claridad o en algunas cosas estás condiciones violan las que ya están ahí, algunos condiciones de los trabajadores actuales, entonces pretenden que firmemos así dejando de lado nuestros años de antigüedad, eso no puede ser”.

Trabajador de salud informaron que el viernes dialogarán con autoridades

Los trabajadores de la salud de la CDMX informaron que el próximo viernes habrá platicas con autoridades y no descartan que si no hay acuerdos vuelvan a salir a las calles capitalinas a protestar sin poner en riesgo la atención a los pacientes.

“El derecho a la salud es un derecho básico fundamental , esta garantiza para todos los habitantes de la ciudad…Más sin embargo nos reservamos el derecho a otras acciones como seria seguir con la toma de calles principales en la ciudad, faltas colectivas, cerrar servicios no esenciales como consultas externas, hay otros mecanismos que nosotros podemos explorar como personal de salud mas no llegar al grado como lo plantea en su pregunta de cerrar totalmente como una huelga, no, eso que tenga garantía la ciudadanía que eso no se va a hacer”, prometió Mario Alberto Aranda, enfermero de la Clínica Toxicológica de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México.

Por su parte, el diputado emecista Salomón Chertorivski, informó que insistirán en que los responsables del IMSS-Bienestar y del IMSS expliquen a los legisladores los alcances de la trasferencia. “Sí pediremos la comparecencia de Gisela Lara y Zoé Robledo para que nos explique en que consiste, como serán con toda trasparencia y toda puntualidad la transferencia de los sistemas de salud estatales que ya firmaron al OPD IMSS bienestar “.