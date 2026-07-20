“Ya no queremos palabras": Familiares de Josué Martínez, periodista asesinado en Puebla, exigen justicia a Alejandro Armenta

Familiares de Josué Martínez Contreras, de 39 años, despidieron al periodista, asesinado en un ataque cerca de su domicilio en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan, Puebla, el 16 de julio de 2026.

Los reportes indican que dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y le quitaron la vida en la calle Leona Vicario. Su hijo de 13 años y su madre fueron testigos del artero crimen. La familia pide que se aclare el crimen y que haya justicia.

Despiden a Josué Martínez, periodista asesinado en San Martín Texmelucan

El 18 de julio de 2026, minutos después de las 10:00, el cortejo fúnebre partió de su domicilio en la calle Zaragoza. Familiares y amigos llevaron el féretro de Josué Martínez Contreras, apodado “El Jaguar”, hasta la Casa de la Mujer Indígena, lugar donde, según allegados, el comunicador realizaba parte de su labor comunitaria. Allí rindieron un homenaje breve, dedicaron palabras de agradecimiento y reclamaron justicia por el homicidio.

El cuerpo fue trasladado al Panteón El Ángel, donde sus familiares, con lágrimas, le dieron el adiós final. Los dolientes señalaron que Martínez murió mientras buscaba lo mejor para su pueblo y por no quedarse callado ante las necesidades comunitarias.

Familiares y amigos dieron el último adiós al periodista Josué Martínez tras ser asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla, ante la ola de violencia que impera en la entidad; exigen al morenista Alejandro Armenta que su muerte NO QUEDE IMPUNE ⚫🕊️ #OlaDeViolenciaEnPuebla… pic.twitter.com/IKRXp9bFB7 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 20, 2026

Familiares exigen justicia a Alejandro Armenta tras homicidio en San Lucas Atoyatenco, Puebla

La familia responsabiliza al gobierno del gobernador Alejandro Armenta por la falta de seguridad y exige medidas inmediatas.

Abigail Méndez, prima de la víctima, pidió al gobernador que deje de dar “palabras” y muestre “acciones”: “Ya no queremos palabras, queremos acciones al gobernador en verdad le pido que si en verdad hace su trabajo, que nos lo demuestre. No se me hace justo que esto se quede impune. Pido justicia”.

Trayectoria de Josué Martínez: comunicador y servidor comunitario

Parientes y amigos recordaron a Josué Martínez como un hombre comprometido con su comunidad. Marisol González, su viuda, expresó: “Él fue un hombre ejemplar, un padre que dio todo por su hijo. No solamente fue el esposo, fue mi amigo, fue mi compañero, fue todo. No solo a él le apagaron la vida, sino también a mí me desprenden un pedazo de mi corazón”, narró Marisol.

Señalaron que Martínez dirigía la página de redes sociales Noticias San Martín Texmelucan, además de ejercer como maestro y abogado, y que constantemente buscaba apoyo para quien lo necesitara.

Hasta el momento, hay una persona detenida por este crimen.

