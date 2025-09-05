Brutal accidente en Avenida Oceanía: Tráiler impacta contra pilar del Metro CDMX y prensa al chofer

La madrugada de este viernes, un conductor de tráiler perdió la vida de manera trágica al impactar la pesada unidad que manejaba directamente contra uno de los pilares de la Línea B del Metro, sobre la Avenida Oceanía. El choque, de una violencia extrema, dejó al operador prensado entre los fierros retorcidos de la cabina y ha provocado un severo caos vial en la zona nororiente de la capital.

Tras una revisión estructural, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la operación de los trenes no se vio comprometida y el servicio se ofreció con normalidad en todo momento.

¿Qué pasó en avenida Oceanía? Así fue el choque de tráiler

El siniestro ocurrió en las primeras horas del día sobre los carriles centrales de la Avenida Oceanía, a la altura de la calle Siberia, en la colonia Romero Rubio de la alcaldía Venustiano Carranza.

Según versiones preliminares, el conductor perdió el control del tráiler, presuntamente debido al exceso de velocidad, y se estrelló de lleno contra la base de concreto del Metro. La fuerza del impacto fue tal que el motor y una de las llantas delanteras se desprendieron de la unidad, quedando esparcidos sobre el asfalto.

Chofer del tráiler que chocó en Oceanía quedó prensado

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos del ERUM y de la Cruz Roja, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

Los rescatistas confirmaron que el conductor, un hombre joven, ya no contaba con signos vitales. Las labores para liberar su cuerpo de la cabina destrozada y para retirar la pesada unidad se extendieron por varias horas, requiriendo el uso de grúas de gran capacidad.

De forma simultánea, personal especializado del STC acudió al lugar para realizar una inspección exhaustiva del pilar impactado. Tras la revisión, se determinó que no existen afectaciones estructurales que pongan en riesgo la operación. Por ello, la Línea B ofrece servicio de manera normal en toda su ruta.

El accidente provocó durante al menos dos horas el cierre de los carriles centrales de la Avenida Oceanía en dirección al sur, desde el Eje 2 Norte, lo que generó un severo congestionamiento vial en la zona. La afectación es particularmente grave para quienes viajan desde el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, y para quienes se dirigen hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).