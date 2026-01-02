Regresan a casa: Marina repatria cuerpos de las víctimas del accidente aéreo en Galveston, Texas

Tras la tragedia ocurrida el pasado 22 de diciembre en Galveston, Texas, esta tarde arribaron a suelo mexicano los restos mortales de las víctimas del accidente aéreo . El traslado se realizó a bordo de un avión de la Secretaría de Marina (Semar), el cual despegó desde el Aeropuerto Internacional de Scholes con rumbo a territorio nacional.

El desplome de la aeronave naval en Estados Unidos dejó una profunda herida en las familias afectadas. Hoy, el proceso de duelo entra en una nueva etapa con el retorno de sus seres queridos.

⚫ Repatriación de víctimas



Los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo en Galveston, #Texas (22 de diciembre) fueron repatriados a México este viernes en un avión de la Secretaría de Marina.



Cinco serán entregados a sus familias.



El pequeño Federico regresará con su… pic.twitter.com/7coLjUGBsZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Las autoridades informaron que los cuerpos de cinco de las víctimas serán entregados de inmediato a sus familiares para darles sepultura.

Sin embargo, el caso más conmovedor es el del pequeño Federico. Se confirmó que los restos del menor regresarán al lado de su madre, quien, a pesar de la magnitud del siniestro, logró sobrevivir. Ella permanece hospitalizada, recuperándose de las lesiones, luchando por su vida tras el impacto, al igual que una enfermera que también sobrevivió al desplome.

¿Qué ocurrió en el accidente aéreo de Galveston, Texas?

El accidente que enlutó a estas familias ocurrió la tarde del pasado 22 de diciembre de 2025. Una aeronave Beechcraft King Air 350 de la Armada de México realizaba una misión noble: trasladar de urgencia al pequeño Federico, quien había sufrido quemaduras graves, desde Mérida hacia el hospital Shriners Children's en Galveston.

Sin embargo, las condiciones climáticas jugaron en contra. Según los reportes, una densa niebla redujo drásticamente la visibilidad cuando el avión intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional Scholes. La aeronave perdió comunicación con la torre de control y terminó impactándose en las aguas de la bahía. El saldo fue devastador: cuatro elementos de la Marina, un médico y el pequeño paciente perdieron la vida, sobreviviendo únicamente su madre y una enfermera tras ser rescatadas entre los restos.