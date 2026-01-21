Quizá fue un error, pero el daño ya estaba hecho. Ulises “N”, un joven de 18 años, está bajo investigación por compartir a su mamá un video en el que él presuntamente participa en el homicidio de un hombre en la Ciudad de México (CDMX).

Ahora, este joven pasará un tiempo en la cárcel tras ser detenido por su probable participación en un caso que ha causado la atención por cómo se dieron a conocer los detalles de un crimen perpetrado con un arma blanca, el cual su mamá vio y contó lo que observó.

Mamá vio video del homicidio en CDMX y denunció a su hijo

De acuerdo con la investigación, la grabación fue enviada por error a su madre. En el material se evidenciaba el asesinato ocurrido dentro de un complejo deportivo ubicado en la alcaldía Milpa Alta, que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ocurrió el pasado 17 de enero.

El video impactó a la mamá y tras observar el contenido, la mujer acudió ante una agencia del Ministerio Público para denunciar los hechos y entregar la grabación.

Ulises “N” habría reconocido matar a hombre en CDMX

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre del imputado, Ulises “N” habría reconocido haber privado de la vida a un hombre con un arma blanca, a través de fotografías y videos que envió por mensajería instantánea, luego de informarle que se encontraba en un evento musical en la alcaldía Xochimilco.

A partir de esta información, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo en el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Sudadera delató a Ulises Enrique “N” tras video de homicidio en CDMX

Este martes 20 de enero de 2026, se llevó a cabo una audiencia en los juzgados del Reclusorio Oriente, donde el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios expuso como prueba central el video que documenta el ataque.

Como parte de los datos integrados a la carpeta de investigación, también se incluyó el testimonio de la madre del joven, quien describió lo que observó en la grabación y detalló el proceso mediante el cual decidió poner el material a disposición de las autoridades.

Asimismo, agentes de la Policía de Investigación rindieron declaración sobre la detención de Ulises “N”, realizada en las inmediaciones del sitio donde ocurrieron los hechos.

Los agentes señalaron que lograron identificarlo por una sudadera roja que coincidía con la que aparecía en el video.

Joven fue detenido cuando traía un arma blanca y droga

Ulises “N” fue localizado y detenido aproximadamente a dos kilómetros del sitio, donde también fue asegurada el arma blanca relacionada con la investigación.

Durante la diligencia judicial, el imputado, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad, optó por no emitir declaración alguna.

Ulises “N” estará en el Reclusorio Oriente tras ser vinculado a proceso

Ulises “N” fue vinculado a proceso por un juez de control por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Este fallo se dio tras la presentación de diversos elementos que lo relacionan con la muerte violenta de una persona, agresión que habría sido registrada en video por el propio imputado.

El juez de control estableció un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva, la cual deberá cumplir en el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.