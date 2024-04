Fuego devora 9 viviendas en Veracruz: “En 5 segundos el incendio quemó todo”, relatan afectados

Un incendio en Veracruz, arrasó con nueve viviendas en la comunidad de Chicahuaxtla del municipio de Nogales, dejando a varias familias sin hogar. El fuego se propagó rápidamente, consumiendo las casas en cuestión de minutos: “Nos quedamos sin nada”, dijeron los habitantes.

Los residentes relataron momentos de angustia y desesperación mientras huían del fuego. Una de las afectadas, Teresa Hernández Romero, mencionó que la comunidad de Loma Grande brindó apoyo con camionetas para evacuar a las personas. “En 5 segundos que nosotros llegamos a la casa pasó la lumbre y el humo ya nos estaba ahogando”.

Familias en Veracruz huyen del fuego, pero no lograron rescatar a sus mascotas

Las familias perdieron todo: ropa, muebles, recuerdos y hasta sus mascotas. “La verdad fue muy triste. Mis hijas, los niños, casi dos días nos los pasamos llorando porque decíamos con qué sacrificio, hicimos esto, hicimos lo otro, y en unos segundos se desbarató todo”, siguió diciendo Teresa Hernández.

Aunque no hubo perdidas humanas y los más pequeños lograron huir del intenso fuego que azotaba en el municipio de Nogales, Veracruz, las mascotas no tuvieron el mismo éxito: “Ahora sí que encontramos su perrito muerto, algunos todavía los pudimos rescatar, pero ya no pudimos rescatar muchos porque como íbamos saliendo corriendo, ya no pudimos llevarlos con nosotros”, dice María Paula Isidro Hernández, otra más de las afectadas.

A casi de una semana, familias siguen sin tener un hogar para vivir

A prácticamente una semana del incendio, las familias viven en un cuarto prestado sin acceso a servicios básicos. “No tenemos una estufa, una mesa, una silla o una cama para dormir. No tenemos nada”.

Los afectados claman por ayuda para recuperar sus bienes y reconstruir sus vidas: “Que nos apoyen con una casita, nada más queremos, no tenemos una estufa o algo para guisar, o algo para tener ahí, no tenemos una mesa, una silla para sentarnos o una cama para dormir, ahorita no tenemos nada, ahorita comemos en el suelo, no tenemos con qué, no tenemos manguera, no tenemos agua”.

Las familias piden ayuda para recuperar sus bienes y trabajo, pues es la única forma en la que pueden volver a construir su patrimonio.