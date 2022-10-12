Las tres peores tragedias ocurridas en estadios de fútbol

El pasado 1° de octubre se desató una pelea campal dentro del estadio de fútbol Kanjuruhan de la ciudad de Malang, en Indonesia, la cual dejó un saldo de 127 personas muertas. Tras los hechos ocurridos, este encuentro deportivo se convirtió en el segundo más mortífero dentro de un campo de fútbol en la historia, pero desafortunadamente no ha sido el único; estas son algunas de las peores tragedias vividas por una ola de violencia dentro del deporte más popular del mundo.

Cabe recordar que el 5 de marzo de este año, México vivió uno de los peores momentos en el fútbol nacional cuando se registró un violento enfrentamiento en el estadio La Corregidora, en Querétaro, mismo que dejó un saldo de 22 personas heridas; no obstante, según los reportes oficiales, nadie perdió la vida.

Una estampida humana durante un partido de futbol en #Indonesia dejó 127 muertos y 380 heridos.



Es el segundo hecho más mortífero detrás del ocurrido en 1964 durante un duelo entre Perú y Argentina, en Lima, donde murieron más de 300 personas.



Raziel Cruz Salazar nos cuenta. pic.twitter.com/9Pnzsrg6uR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

La tragedia de Lima: Perú vs Argentina en la clasificación a los JJOO de 1964

En el primer lugar de las peores tragedias del fútbol, está la que sacudió al balompié sudamericano en 1964, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio y que es conocida como la Tragedia de Lima.

Para clasificar a la justa olímpica, Argentina visitó al combinado de Perú dentro del Estadio Nacional, donde al menos 45 mil almas abarrotaron el inmueble para alentar a su selección, quienes necesitaban de un triunfo para avanzar.

Argentina ganaba el encuentro 1-0, pero a seis minutos del final, el conjunto hinca consiguió el gol del empate que llenó de ilusión; sin embargo, el árbitro anuló el tanto y la afición estalló en ira, al grado de que uno de los seguidores saltó al campo para agredir al silbante uruguayo Ángel Eduardo Pazos.

Los conflictos comenzaron en las gradas entre las dos aficiones y combinado con un mal manejo policial, quienes lanzaron gases lacrimógenos y mantuvieron las puertas cerradas, se llegó a un saldo de 328 muertos y al menos 500 heridos, lo que dio como resultado la tragedia más importante que se tiene registro en el fútbol.

Tragedia de Lima en 1968, Argentina vs Perú rumbo a los Juegos Olímpicos|Twitter/@SebasAraujoVdz

El desastre del Estadio Ohene Djan en Ghana, 2001

En el 2001, otra tragedia sacudió el fútbol ghanés luego de una estampida protagonizada por al menos 70 mil aficionados, quienes llenaron el estadio Ohene Djan para un compromiso de la liga local.

El Accra Hearts of Oak ganaba 2-1 contra Assante Kotoko, pero a cinco minutos del final, los aficionados del equipo visitante perdieron los estribos y comenzaron a lanzar todo tipo de objetos a la cancha.

La policía inició con los movimientos de disuasión y dispararon gas lacrimógeno, lo que aumentó el caos y terminó dejando al menos 125 personas fallecidas en el recinto.

Riña en estadio Corregidora, en #Querétaro es uno de los eventos más violentos en la historia del deporte mexicano @_otomartinez nos presenta más información sobre este lamentable suceso | @AztecaNoticias pic.twitter.com/a4cwHQ3Ns0 — Hechos Primera Línea (@PrimeraLineaAM) March 7, 2022

Tragedia de Hillsborough en 1989

Una de las tragedias más famosas del balompié es la que sacudió al fútbol inglés en 1989, cuando se disputaba la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest; sin embargo, también fue una en la que la violencia quedó de lado y fue sustituida por negligencia y falta de sentido común.

Fueron 96 las personas que murieron aquella noche en el estadio de Hillsborough, dentro de la ciudad de Sheffield, quienes quedaron aprisionadas contra las rejas que daban con la cancha, debido a un sobrecupo en la zona y a la mala distribución en los accesos organizados por la seguridad encargada.

Estas son las tres tragedias en estadios de fútbol con más muertes registradas, las cuales dejan varios escalones por debajo lo vivido en el Estadio Corregidora en marzo de 2022, donde el reporte oficial no dejó personas fallecidas.