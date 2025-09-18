Tragedia en Córdoba: Autobús destroza auto familiar en fuerte accidente; hay dos muertos y una menor grave

Un trágico accidente conmocionó a la ciudad de Córdoba, Veracruz, la mañana de este jueves 18 de septiembre. Un autobús de pasajeros destrozó un auto familiar en el bulevar Córdoba–Fortín, dejando un saldo fatal de dos muertos y una menor de nueve años con heridas graves.

Elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, Fiscalía Regional y paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la zona tras ser alertados por la emergencia.

¿Cómo ocurrió el fatal choque en bulevar Córdoba–Fortín HOY?

De acuerdo con datos preliminares, el choque ocurrió alrededor de las 06:00 horas y destrozó por completo el vehículo particular. Los equipos de rescate confirmaron que en el interior se encontraban tres personas; dos de ellas sin signos vitales. Los adultos que fallecieron en el percance fueron identificados como Rosa María ‘N’ y Jorge Luis ‘N’.

Una tercera persona, identificada como Elizabeth ‘N’, de nueve años, fue la única que logró ser rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, donde se reporta como estable.

Tras el impacto, el autobús se proyectó contra la barda de un negocio. Su conductor también sufrió lesiones leves y fue atendido en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario, confirmaron los reportes oficiales.

En imágenes registradas por testigos y que posteriormente se colgaron en redes sociales, se muestra cómo el impacto aplastó por completo la parte delantera del vehículo, acabando con la vida del conductor y copiloto de manera inmediata.

🚨 Tragedia en Córdoba - Fortín: un autobús impactó contra un auto familiar tras pasarse la luz roja 🚦.

👉 Dos adultos perdieron la vida.

👉 Una menor quedó gravemente herida y fue trasladada de emergencia 🏥.

👉 El autobús terminó incrustado en una sucursal bancaria 🏦.

👉 El… pic.twitter.com/1bTvMi9UYb — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) September 18, 2025

La Fiscalía Regional inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente, mientras la Policía Municipal mantuvo el control sobre el tráfico en la zona y supervisaron que se respeten las medidas de seguridad.

Autoridades locales hicieron un llamado a conductores y pasajeros a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y reportar cualquier irregularidad en la carretera para prevenir nuevos accidentes que puedan poner en riesgo la vida de los veracruzanos.