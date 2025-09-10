Filtran video del momento exacto del choque y explosión en autopista Córdoba–Veracruz; ¿Qué se sabe de los heridos?

El brutal choque de un autobús de pasajeros con un tráiler sobre la autopista 150D Córdoba-Veracruz sigue acaparando la atención. El violento accidente, ocurrido en el municipio de Carrillo Puerto durante la mañana del 9 de septiembre, causó una explosión e incendio del camión, dejando al menos a 14 personas heridas; en horas recientes, fue filtrado el video del momento exacto del percance.

Revelan video de accidente entre tráiler y autobús en la autopista Córdoba-Veracruz

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad a bordo de uno de los vehículos involucrados, muestran cómo el autobús se detuvo brevemente cerca de la caseta de peaje de Cuitláhuac; sin embargo, apenas unos segundos después, un tráiler lo impactó brutalmente por la parte trasera, aplastando a la unidad.

El video, que ha generado gran conmoción entre usuarios, revela la desesperación de los pasajeros al intentar escapar del autobús en llamas. Las personas comenzaron a evacuar a través de las ventanas, algunas ayudándose entre sí para salir con vida y recuperar su equipaje, mientras una densa columna de humo y fuego se alzaba sobre la autopista.

🔴#AHORA | 📹 Este fue el momento exacto en que un tráiler impactó contra un autobús de pasajeros de la línea ADO en la autopista Córdoba–Veracruz. 🚌



Desesperados, los pasajeros rompieron las ventanas para poder escapar de las llamas.🔥#Noticias #AhoraNoticias #ADO #Córdoba… pic.twitter.com/wwnMeXplgM — Ahora Noticias (@ahoranoticiamx) September 10, 2025

¿Qué se sabe sobre el accidente en la autopista Córdoba Veracruz?

El saldo oficial fue de 14 personas lesionadas, entre ellas el conductor del autobús, Álvaro Rey Ramírez Herrera, de 47 años, originario de Xalapa. Los heridos fueron trasladados a un hospital privado de Córdoba, donde permanecen bajo observación médica; algunos ya fueron dados de alta, mientras que otros se encuentran en recuperación.

Autoridades de la Guardia Nacional confirmaron que no hubo víctimas mortales, a pesar de lo aparatoso del percance.

Lista de lesionados por accidente entre ADO y tráiler en autopista Córdoba-Veracruz



Operador Álvaro Rey Ramírez Herrera 47 años - Xalapa.

María Elena Arana Mora 73 años - Córdoba

Flor Rocío Sota Ortiz 69 años - Córdoba

José Alfredo Solis Muñoz - Fortín

Lidia Mendoza García - Córdoba

Guadalupe Rico Ortiz 62 años - Córdoba

Guadalupe González Cabal 40 años - Córdoba

Romualdo Huerta Muñoz 53 años - Ixtaczoquitlán

José Raúl Valdivia García

#Accidente en carretera de #Veracruz ⚠️



Dos unidades, un autobús de pasajeros y un tráiler, quedaron calcinadas tras una carambola en la autopista Córdoba-Veracruz. El accidente, en el que también se vieron involucrados otros tres vehículos, se habría originado cuando el tráiler… pic.twitter.com/nwHBmS0Nip — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025

El saldo de este accidente involucró al menos cinco vehículos: tres tráileres, un automóvil compacto y el autobús ADO que cubría la ruta Orizaba–Xalapa. Tras horas de cierre total, CAPUFE habilitó un paso provisional para desahogar el tránsito, mientras continúan las maniobras para retirar las unidades calcinadas.