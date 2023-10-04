¡Carambola en la Gustavo A. Madero! Tráiler impacta varios autos en Montevideo

Un tráiler chocó contra cinco vehículos en Montevideo y Río Bamba en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX); se reportan varios heridos, entre ellos una persona en estado grave.

Los primeros reportes indican que el conductor del vehículo de carga venía a exceso de velocidad. En algún punto sobre la avenida perdió el control impactando a varios autos particulares hasta estrellarse contra un árbol, el cual también derribó.

Inmediatamente los testigos llamaron a los servicios de emergencias, los cuales llegaron y atendieron a 5 lesionados en el lugar; uno más fue trasladado a un hospital cercano debido a que su estado era crítico.

Peritos investigan qué provocó la carambola en Montevideo

Por su parte, los bomberos de la CDMX seccionaron el árbol para retirarlo, el cual quedó partido por la mitad luego del impacto. Al mismo tiempo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron la circulación a la espera de iniciar maniobras para retirar el tráiler.

Quienes también acudieron al punto del accidente en la Gustavo A. Madero, fueron los peritos de la Fiscalía, quienes darán inicio a una carpeta de investigación para determinar la causa. Al momento se desconoce si el conductor resultó lesionado o si fue detenido para responder por las víctimas de este choque.

El servicio del Metrobús en la estación Riobamba no fue suspendido, por lo que los ciudadanos podrán hacer uso de este servicio.

#AlertaVialFIA | Tráiler choca contra cinco vehículos en #Montevideo y Río Bamba; hay varios #lesionados leves y una persona con heridas graves.



Al lugar llegaron equipos de #emergencia para atender el #accidente. La circulación está cerrada.



📹 | @Fher_Torito pic.twitter.com/AoaFgA5WbN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

¿Qué hacer en caso de ser testigo de un accidente de tránsito?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, las autoridades y aseguradoras recomiendan lo siguiente:

1. Primero debes asegurarte de que no corres peligro también, pues el primer impulso puede ser querer ayudar; sin embargo, en un accidente existen factores que pueden empeorar la situación.

2. Contacta a los servicios de emergencias y coloca reflejantes sólo si es posible. Asegúrate de dar los datos correctos del lugar, así como el número de involucrados y cuántos heridos hay.

3. Si el accidente fue muy grave es mejor no sacar a los heridos del auto. En estos casos se recomienda que el personal de los servicios de emergencias lo haga, pues las lesiones podrían agravarse.

4. Si el accidente ya está siendo atendido evita curiosear y no entorpezcas la circulación para el paso de las ambulancias y las autoridades.