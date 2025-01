“Si yo le hubiera pegado, me cae, los hubiera matado": Víctima de supuestos ‘montachoques’ en Ecatepec

Un percance vial se registró esta noche en la zona del municipio de Ecatepec, Estado de México , luego de que unos supuestos montachoques y el conductor de un tráiler se vieran involucrados en un fuerte choque, el cual ocasionó afectación vial.

El choque mantienen afectada la circulación del Periférico Río de los Remedios, para quien viene de la Avenida Central hacia la Vía Morelos en Ecatepec. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México al ocurrir los hechos en los límites con la capital.

Conductor de tráiler dice que intentaron detenerlo con la luz de un celular

Los primeros reportes indican que el conductor del tráiler iba circulando sobre el Periférico Río de Remedios, pero cuando bajó el puente que cruza la Avenida Central Carlos Hank González, los ocupantes de un automóvil blanco supuestamente se le cerraron y con la luz de un teléfono celular le indicaron que se detuviera.

No obstante, el chofer de la pesada unidad no se detuvo hasta llegar poco antes de la Avenida R1, donde policías le marcaron el alto. El conductor de este argumentó que los ocupantes del carro blanco son montachoques, pero los tripulantes del carro dijeron que el tráiler se les venía cerrando y les pegó con la caja trasera.

“Si yo le hubiera pegado, me cae, los hubiera matado; yo no le pegué. Nada más se me cerraron atrás bajando el puente. Con su celular me empezaron a decir que me orillara y yo me fui frenando atrás, todos se empezaron a frenar conmigo porque vieron que eran montachoques.

“Vea el golpe que trae enfrente, si se los hubiera dado, los mato y vea mi carro, no tiene ningún golpe a los lados. Si se hubieran enganchado con la caja, se hubieran matado los chavos, pero de verdad que yo no les pegué", contó el conductor del tráiler a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

En tanto, será el ministerio público quien determine quién tiene la razón en este percance, que afectó de manera considerable la vialidad.