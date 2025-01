Guía completa: Cómo obtener el certificado de no deudor alimentario en el Edomex

El certificado de no deudor alimentario en el Estado de México (Edomex) , es un documento oficial que acredita que una persona no tiene deudas por pensiones alimenticias. La existencia de un registro de deudores alimentarios busca garantizar, principalmente, que aquellos que tienen la obligación de proporcionar pensión alimenticia (como padres o cónyuges) estén cumpliendo con esa responsabilidad, especialmente para garantizar el bienestar de los hijos y la estabilidad de las relaciones familiares.

El certificado de no deudor alimentario en el Estado de México aplica tanto para hombres como para mujeres, independientemente de su estado civil. No está limitado únicamente a personas divorciadas; cualquier persona que tenga una obligación legal de proporcionar pensión alimenticia a sus hijos, cónyuge o dependientes puede estar sujeta a este requisito.

Esto significa que, si una persona tiene la obligación de dar alimentos y no está al corriente en el pago, no podrá obtener este certificado hasta que regularice su situación. El certificado de no deudor alimentario se vuelve obligatorio cuando una persona tiene una obligación legal de proporcionar pensión alimenticia, ya sea establecida por un juez o por acuerdo familiar.

El certificado de no deudor alimentario: Todo lo que necesitas saber para tramitarlo en el Edomex | Pexels

¿Necesitas tramitar el certificado de no deudor alimentario en el Estado de México? Esta guía completa te mostrará paso a paso cómo realizar este trámite

Para tramitar el certificado de no deudor alimentario, se deben seguir varios pasos. Primero, es necesario ingresar al Registro Estatal de Trámites y Servicios en línea, donde se debe seleccionar el apartado correspondiente a la “ Expedición del Certificado de Inscripción o no Inscripción en el Registro de Deudores Morosos ”. Se requiere contar con la Clave Única de Trámites y Servicios (CUTS) y proporcionar datos personales como la CURP. Una vez completados estos pasos, el sistema realizará una búsqueda en la base de datos y emitirá un comprobante que puede ser impreso o descargado.

Si prefieres realizar el trámite de manera presencial, debes acudir a la Ventanilla Única de Trámites y Servicios del Portal Ciudadano. Para ello, necesitarás presentar tu acta de nacimiento, CURP, identificación oficial (INE) y tu CUTS. El costo del trámite es accesible y puede pagarse en línea o en las oficinas designadas.

No obtener el certificado de no deudor alimentario puede traer problemas importantes, si no se tramita, la persona podría tener dificultades para conseguir trabajos en el gobierno o hacer trámites legales importantes. Además, si alguien está registrado como deudor alimentario, sus datos estarán en el registro hasta que demuestre legalmente que ha cumplido con sus pagos de pensión alimenticia.