¡Trampa mortal en pleno Monterrey! Calle Filósofos, un peligro para peatones y conductores

Como si fuera un campo de batalla, Fuerza Informativa Azteca evidencia una de las zonas de riesgo de este país. A veces, el peligro acecha en las calles que los conductores transitan a diario, como es el caso de la calle Filósofos, en su intersección con Bachilleres, en la colonia Tecnológico de Monterrey.

Lo que debería ser una vía de comunicación segura y de libre transito, se ha convertido en una auténtica pesadilla para quienes se atreven a cruzarla.

Los baches , que más bien parecen cráteres lunares y el asfalto desgastado, en mal estado y agrietado, convierten cada trayecto en una compleja odisea llena de sobresaltos.

Conductores y transeúntes de Monterrey arriesgan sus vidas

Los conductores y los transeúntes se ven obligados a realizar maniobras arriesgadas para esquivar los obstáculos, poniendo en peligro su integridad y la de los demás.

Los peatones, deben sortear un campo minado de irregularidades, con el riesgo de sufrir caídas o incluso ser atropellados por vehículos que pierden el control.

La situación es aún más preocupante en días de diluvio , cuando los baches se convierten en piscinas traicioneras, ocultando su profundidad y dificultando aún más la circulación.

“Es algo a lo que están expuestos no solo los estudiantes, si no quienes por aquí hacen ejercicio, porque esta aquí a un costado el parque, y esta situación es de mucho riesgo, hay cavidades que si son muy profundas y pueden provocar un accidente, no solo para los automovilistas”, aseguró la reportera de FIA, Olivia Martínez Valenzuela.

Vecinos y usuarios de la vía afectada han denunciado en repetidas ocasiones el mal estado de la calle, pero hasta el momento sus reclamos no han sido escuchados. La falta de mantenimiento de las autoridades han convertido esta calle en campo de batalla, una amenaza constante para la seguridad de todos.

La calle Filósofos en Nuevo León es un claro ejemplo del abandono y negligencia que sufren muchas vías terrestres en nuestro país.