¡Cuidado! No caigas en la estafa de las transferencias fantasma

¡Ponte atento! Un nuevo tipo de estafa está cobrando relevancia tanto en México como en otros países de Latinoamérica: Las transferencias fantasma.

¿En qué consisten las transferencias fantasma?

Una transferencia fantasma es un fraude que consiste en crear transacciones que aparentan ser legítimas, pero que en realidad se trata de transacciones engañosas.

En este mundo digital, los estafadores utilizan métodos de ingeniería social (aplicaciones) para obtener información confidencial de sus víctimas, así como sus datos bancarios y números de tarjetas de crédito; esto sucede principalmente en ventas que ofrecen beneficios o promociones muy atractivas; ¡desconfía!

Ante la situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ), ya emitió alertas acerca de este fenómeno, advierte que las transferencias fantasma pueden llevar a pérdidas económicas significativas para aquellos usuarios desprevenidos.

¡OJO! Así operan los estafadores con las transferencias fantasma

Doña Teresita vendió su auto y le pagaron con un cheque directamente en el banco; ella entregó los papeles y todo pero ¿qué cree? El dinero nunca apareció. “Nos esperamos hasta el lunes… Me meto al cajero y no había nada, me meto al banco y le pregunto a la señorita: oiga señorita pasó esto y esto el viernes… Y me dice ¿qué cree? Que su cheque no tiene fondos, ya la robaron”, reveló Teresita de Jesús Sánchez, una mujer que actualmente está pensionada.

En la actualidad, los defraudadores hacen exactamente lo mismo, pero de forma más sofisticada: Mediante aplicaciones que simulan una transferencia que no existe; a esto es a lo que se les conoce como transferencias fantasma.

José Luis Godínez es un estudiante que le contó a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que:“Estaba vendiendo una consola de videojuegos por una red social… Al día siguiente me contacto un chico… Nos quedamos de ver, al momento de que él me enseñó el pantallazo de la transacción realizada, yo le entregué la consola, todo bien la revisó, se la llevó, pero al momento yo no me di cuenta de que ya me había caído a mi cuenta bancaria”.

Otro mecanismo de estos engaños son supuestas ofertas de comercios, las cuales solo pueden aprovecharse mediante transferencias, pero que en realidad estas nunca llegan a dicho negocio.

Jesús Chávez de Análisis y Estadísticas Condusef señala que:”Una de dos, o espero a que me envíen el producto, porque a lo mejor dijeron que me lo envían y nunca va a llegar, o que lo fuera recoger a la tienda porque sí existe la tienda, y estos están suplantando digamos la identidad de la tienda”.

Recomendaciones para no ser víctima de las transferencias fantasma

Por ello se recomienda siempre verificar la autenticidad de la oferta y del vendedor:“Siempre dudar ante situaciones de compra-venta que están cargadas de urgencia, sea la urgencia de la oportunidad por el precio, sea la urgencia de comprar o de vender”, recomienda Salvador Guerrero Chiprés, presidente Consejo Ciudadano.

Y en el caso de ser quien recibirá la transferencia, corroborar que el pago llegue a su cuenta, y nunca revelar información de seguridad.