De Jalisco al penal más temido: El destino de los hombres cercanos de “El Mencho”

El reloj corre y la tensión no baja. Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos en el operativo donde fue abatido “El Mencho”, podrían abandonar en cuestión de horas las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para ser ingresados a un penal federal de alta seguridad. Todo apunta a que su destino sería el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, uno de los penales más resguardados del país.

Ambos formaban parte del círculo cercano de Cártel Jalisco Nueva Generación y fueron capturados tras el operativo que derivó en la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes. Su posible traslado marca un nuevo capítulo en uno de los golpes más contundentes contra esa organización criminal.

Ola de violencia dejó decenas de muertos tras caída de "El Mencho"

El gobierno federal informó en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la reacción violenta del CJNG dejó un saldo trágico: 28 personas fallecidas. Entre ellas, 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio penitenciario, un funcionario ministerial y una mujer.

Además, integrantes del Gabinete de Seguridad señalaron que más de 40 presuntos delincuentes murieron tanto en el operativo inicial como en los enfrentamientos posteriores registrados en distintos puntos del país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que se contabilizaron 27 agresiones directas contra autoridades y que 70 personas fueron detenidas en el contexto de estos hechos. Las cifras reflejan la magnitud de la ofensiva y la capacidad de respuesta del grupo criminal tras la caída de su dirigente.

De Jalisco a un penal federal: Así será el traslado de los cercanos a "El Mencho"

Después de su captura en Jalisco, Andrés “N” y Genaro “N” fueron trasladados inicialmente a instalaciones militares y posteriormente puestos a disposición de la FEMDO para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos enfrentarían cargos por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, será un juez federal quien determine su situación jurídica en las próximas horas.

Si se concreta su ingreso a “El Altiplano”, el proceso judicial entrará en una fase clave. El país observa atento: tras la caída del líder del CJNG, la reconfiguración del mapa criminal y las decisiones judiciales que sigan podrían definir el rumbo de la seguridad en los próximos meses.

