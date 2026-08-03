¡Impactante descarrilamiento! Tren de carga queda destrozado tras salirse de las vías en Tecomán, Colima

Este domingo se registró el descarrilamiento de un tren de carga en el municipio de Tecomán, Colima, un incidente que provocó una importante movilización de autoridades federales y personal ferroviario, luego de que al menos 12 vagones cargados con mineral en polvo salieran de las vías.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Madrid, a la altura del balneario Ojito de Agua, en un tramo ubicado entre la zona conocida como El Túnel y el balneario El Estanque. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran varios vagones completamente descarrilados, algunos apilados unos sobre otros y otros recostados a un costado de las vías.

Incluso, parte de los vagones quedó suspendida sobre una pendiente, situación que mantiene la zona bajo resguardo debido al riesgo de que puedan registrarse nuevos percances durante las labores de atención.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o fallecidas como consecuencia del accidente.

Accidente de tren en Colima: ¿qué se sabe del incidente?

Las causas del descarrilamiento aún no han sido dadas a conocer de manera oficial. Personal de la empresa ferroviaria ya trabaja en el sitio para evaluar los daños, inspeccionar las condiciones de la vía y comenzar con las maniobras necesarias para retirar los vagones afectados.

El tren transportaba mineral en polvo, por lo que además de las tareas de evaluación, será necesario determinar el estado de la carga y las afectaciones que pudo generar el accidente en la infraestructura ferroviaria.

Se espera que conforme avancen los trabajos también se esclarezca qué originó el percance y cuánto tiempo podrían extenderse las labores para restablecer la circulación en ese tramo.

Un #tren de carga descarriló en #Tecomán, #Colima.



Doce #vagones que transportaban mineral en polvo salieron de las vías cerca del balneario Ojito de Agua.



Elementos del Ejército y Guardia Nacional resguardan la zona para evitar el robo del mineral y evitar que curiosos se… pic.twitter.com/HZGToyNt4s — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2026

Guardia Nacional toma la zona del accidente en Colima

Como parte del operativo implementado tras el accidente, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantienen acordonada el área para impedir que personas ajenas ingresen al sitio.

El objetivo es evitar el robo del mineral que transportaban los vagones y prevenir que curiosos se acerquen a una zona considerada de riesgo, especialmente porque algunas unidades permanecen inestables sobre una pendiente.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar acercarse al lugar y permitir que los cuerpos de atención y el personal especializado realicen las maniobras correspondientes sin poner en riesgo su integridad.