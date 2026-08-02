Estudiaba arquitectura y trabajaba en una cafetería para salir adelante: Encuentran sin vida a Julio César en Culiacán, Sinaloa

Después de días de buscar al joven Julio César en Culiacán, Sinaloa, las autoridades finalmente confirmaron el terrible hallazgo sin vida. Julio buscaba solo buscaba salir adelante combinando sus estudios universitarios con el trabajo y eso lo llevó a ser secuestrado y asesinado.

¿Qué le pasó y cómo fue que encontraron su cuerpo?

#Culiacán 🚨🕊️Era Julio César la persona hallada s1n v1da en plástico sobre el Malecón Viejo; tenía ficha de búsqueda. Conoce más en el enlace…😰👇 https://t.co/90S1COWR6v — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) August 2, 2026

Así desapareció Julio César en Culiacán

Julio César Arredondo Bojórquez, estudiaba la carrera de arquitectura y trabajaba en una cafetería ubicada en la colonia Chapultepec.

La noche del 20 de julio salió después de terminar su jornada de trabajo, cerca de las nueve de la noche.

Lo que se sabe es que esperaba transporte para regresar a su casa; después de ello, sus familiares no volvieron a saber nada de él.

Encuentran sin vida a Julio César

Días después de que sus familiares denunciaron la desaparición, autoridades recibieron el reporte de un cuerpo abanadonado en la vía pública, envuelto en una bolsa de plástico y cinta.

Los restos dse Julio fueron abandonados sobre el Paseo Niños Héroes, en la zona conocida como Malecón Viejo, cerca del puente Juárez, donde quedó a la vista de los que pasaban por ahí.

Confirma que el cuerpo pertenece a Julio César

Por las condiciones en las que encontraron los restos, el personal del Servicio Médico Forense tuvo que recurrir a exámenes de ADN.

Las autoridades pudieron confirmar oficialmente que los restos pertenecen a Julio César.

Fiscalía de Sinaloa investiga la muerte del estudiante

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene la carpeta de investigación abierta por el delito de homicidio, con la intención de encontrar a los responsables, pues hasta ahora no hay personas detenidas por este crimen.

En Culiacán, Sinaloa (México) el joven estudiante de arquitectura Julio César Arredondo Bojórquez, de apenas 21 años, quien combinaba sus estudios con el trabajo en la cafetería de su prima en la colonia Chapultepec, fue "secuestrado" la noche del 20 de julio alrededor de las… pic.twitter.com/PrUAgDDTwj — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 2, 2026

¿Quién era Julio César Arredondo?

Personas cercanas a Julio César mencionaron que no tenía problemas con nadie y dedicaba su tiempo por completo a la universidad, a cumplir su propósito de convertirse en un buen arquitecto y a trabajar en la cafetería.

Su caso generó indignación entre los habitantes de la capital sinaloense y se exige que el caso no quede impune.