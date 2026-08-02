Golpe al Huachicol en Hidalgo: Hallan centro clandestino con más de 80 mil litros de combustible

Fue localizado un centro clandestino de distribución de combustible robado en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la comunidad Zacamulpa, en Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.

Los primeros reportes indican que el centro tenía almacenado alrededor de 80 mil litros de combustible, repartidos en cisternas, pipas, autotanques y vehículos con reporte de robo.

Mangueras de alta presión, cisternas y drogas: Así operaba el centro clandestino asegurado

En el operativo la Guardia Nacional y la policía estatal lograron localizar las mangueras de alta presión utilizadas para extraer el hidrocarburo.

Las autoridades afirmaron que los delincuentes robaban gasolina y la almacenaban en cuatro cisternas que habían construido en el precio y la distribuían en 11 auto tanques y un tractocamión.

En este centro ilegal de operaciones de grupos criminales también aseguraron 7 camionetas y 14 contenedores de diferentes capacidades.

No hubo detenciones, y todo lo asegurado junto con 500 dosis de presunta droga quedaron a disociación de la Fiscalía General de la República.

¿Qué ha dicho Pemex respecto al combustible robado en Hidalgo?

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no ha dicho nada respecto al tema del combustible en Hidalgo, por lo que se desconoce la postura de la petrolera respecto a este tema.