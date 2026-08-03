¡Ojo con tu placa! Verificación Edomex tiene nuevo cambio en agosto; estos autos deben realizar el trámite

Agosto cambia el calendario de la Verificación Edomex 2026 y será un mes clave para los automovilistas con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8. Mientras algunos tendrán hasta el 31 de agosto para cumplir con el trámite , para otros apenas comenzará el periodo establecido para llevar su vehículo al verificentro.

La diferencia está en la terminación de las placas: los autos con 5 o 6 llegan a su último mes para verificar, mientras que aquellos con 7 u 8 podrán hacerlo durante agosto y septiembre. Revisar a qué grupo pertenece tu vehículo será importante para no dejar pasar la fecha límite y exponerte posteriormente a una multa.

¿Qué autos deben realizar la Verificación Edomex durante agosto?

Si las placas de tu automóvil terminan en 5 o 6, agosto representa la última oportunidad para realizar la verificación dentro del periodo ordinario; estos vehículos comenzaron su turno en julio y tendrán como fecha límite el 31 de agosto.

Para las terminaciones 7 u 8, en cambio, el periodo apenas arranca . Sus propietarios podrán acudir durante agosto o septiembre y tendrán hasta el 30 de septiembre para cumplir.

Así queda el calendario restante de la Verificación Edomex 2026:



Placas 5 o 6: julio-agosto | límite: 31 de agosto.

Placas 7 u 8: agosto-septiembre | límite: 30 de septiembre.

Placas 3 o 4: septiembre-octubre | límite: 31 de octubre.

Placas 1 o 2: octubre-noviembre | límite: 30 de noviembre.

Placas 9 o 0: noviembre-diciembre | límite: 31 de diciembre.

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¿Cuánto cuesta verificar tu auto en Edomex?

Además de ubicar el mes correspondiente, los conductores deben considerar el costo del holograma que corresponda a su vehículo.

La s tarifas proporcionadas para el programa son de mil 197 pesos para el holograma 00, 610 pesos para el holograma 0 y 469 pesos para los hologramas 1 y 2 . Los hologramas Exento y D son gratuitos, mientras que el Exento voluntario tiene un costo de 630 pesos.

¿Qué pasa si dejas pasar la fecha de verificación?

Aquí está la razón para revisar desde ahora el último número de la placa; los automovilistas que no cumplan con la Verificación Edomex durante el periodo asignado pueden enfrentar una multa superior a 3 mil pesos, además de restricciones para circular.

El llamado cobra especial importancia para quienes tienen terminaciones 5 y 6, pues su plazo termina en agosto; quienes tengan 7 u 8 cuentan con septiembre como segundo mes para realizar el trámite.

Por ello, antes de dejar avanzar el mes conviene identificar la terminación de la placa y ubicar la fecha límite correspondiente; hacerlo permite saber cuánto tiempo queda para verificar y evitar que un trámite programado termine convirtiéndose en una sanción.