VIDEO: Balacera en deportiva de Nacajuca, Tabasco, deja un muerto y un detenido

La tarde de este sábado se registró una balacera entre policías y delincuentes en las instalaciones de la deportiva de Nacajuca, Tabasco. Tras recibir el reporte de robo de una motocicleta que contaba con dispositivo de localización, agentes de seguridad pública municipal ubicaron el lugar donde se ocultaban los ladrones y el vehículo.

A su arribo fueron recibidos a balazos, iniciando un enfrentamiento que culminó en la deportiva municipal, donde uno de los delincuentes murió abatido y otro fue detenido.

Con base en informes de la policía municipal, dos integrantes del grupo delictivo lograron escapar y se inició un operativo de búsqueda.

#LoÚltimo | Balacera en unidad deportiva de Nacajuca, Tabasco, deja un delincuente abatido y uno detenido.



Elementos de seguridad pública rastreaban una motocicleta robada mediante GPS cuando fueron recibidos a balazos por los sospechosos.



La persecución y enfrentamiento… pic.twitter.com/VdnmzVYrQk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 1, 2026

Algunos de ellos, ocultos entre las gradas, grabaron el momento en que se dio el enfrentamiento, mientras que otros echaron a correr para ponerse a salvo.