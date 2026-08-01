Quema de torito termina con varias personas lesionadas por quemaduras en Xico

Lo que debía ser una fiesta por la que de un torito en Xico, Veracruz, resultó en un momento de emergencia luego de que varias personas resultaran lesionadas por quemaduras por pirotecnia.

De acuerdo con la tradición, por las fiestas en honor de Santa María Magdalena, los habitantes celebran con fiestas patronales. En esta ocasión, esta eventualidad ya llevaba dos semanas hasta el accidente de ayer.

Ayer, tras varios días de festividades (que comenzaron el 18 de julio pasado), culminó con este accidente por la quema de pirotecnia que resultó con varias personas heridas por quemaduras.

De forma oficial no hay datos sobre el número de heridos por quemaduras, pero se conoce que la ayuda de las autoridades llegó momentos después hasta la explanada principal de Xico.

Hasta esta hora no hay información oficial sobre las causas del accidente que dejó a varias personas heridas durante las festividades de ayer 31 de julio 2026.

Precauciones durante la quema de torito

Las festividades patronales que involucran el uso masivo de pirotecnia, como las tradicionales sueltas de toritos, representan un riesgo latente de quemaduras graves, lesiones por detonaciones y heridas por proyectiles o chispas desprendidas durante los espectáculos.

La acumulación de grandes multitudes en espacios públicos limitados incrementa la vulnerabilidad de los asistentes ante conatos de incendio, caídas o estampidas provocadas por el pánico repentino ante una explosión descontrolada.

Entre las precauciones indispensables para salvaguardar la integridad física destaca mantener una distancia prudente de seguridad respecto a los artefactos explosivos y las estructuras de pirotecnia, evitando en todo momento intentar manipularlos o encenderlos de manera individual.

Asimismo, es fundamental seguir estrictamente los perímetros de restricción marcados por los organizadores y cuerpos de emergencia, además de proteger las vías respiratorias y la vista ante la densa emisión de humo y residuos químicos.

Las autoridades de protección civil recomiendan identificar con antelación las rutas de evacuación y los puestos de atención médica instalados en las inmediaciones de la explanada principal, especialmente si se asiste con menores de edad o adultos mayores.

